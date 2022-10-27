حالة الطقس غدا بمحافظة الإسكندرية.. أمطار خفيفة واعتدال درجات الحرارة 

تشهد حالة الطقس غدًا بمحافظة الإسكندرية، توقعات بسقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على حياة المواطنين، بنسبة من 20% إلى 30%، في ظل اعتدال الطقس بعروس البحر الأبيض المتوسط الذي تشهده منذ 3 أيام وقد يستمر في الأيام المقبلة.

وبحسب تقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه متوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق عدة في الإسكندرية، بينما تصل ارتفاع الأمواج من متر إلى 1.5 متر، أي أن ارتفاع الأمواج على البحر الأبيض المتوسط ما بين خفيف إلى متوسط.

درجات الحرارة في الإسكندرية غدا

ولا تقتصر حالة الطقس غدا بالإسكندرية، على تحسن الأوضاع من حيث الأمطار فقط، بل يتبعها تحسن من حيث درجات الحرارة على الإسكندرية غدا الجمعة، والتي تصل فيها الدرجة العظمى الى 25 درجة مئوية، والصغرى 20 درجة مئوية، ما يعني تحسن نسبي بعدما شهدت الإسكندرية انخفاض في درجات الحرارة عن حاجز الـ20 درجة مئوية.

بطولة شاطئية بسبب حالة الطقس غدا بالإسكندرية

وتبع حالة الطقس غدًا بالإسكندرية انطلاق بطولة الجمهورية للكرة الطائرة الشاطئية على شواطئ الإسكندرية استغلالا لتحسن الأجواء وتوقعات بهطول الأمطار الخفيفة.