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حالة الطقس غدا بالإسكندرية.. سقوط أمطار ومائل للبرودة

كتب:

رودين عادل
08:23 م | الجمعة 21 أكتوبر 2022
توقعات أمطار حول حالة الطقس غدا بالإسكندرية

توقعات أمطار حول حالة الطقس غدا بالإسكندرية

تشهد حالة الطقس غدا بالإسكندرية، احتمالية سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة أحيانا وقد تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 60 % تقريبا، مع طقس لطيف مائل إلى البرودة على غرار ما حدث اليوم، وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

وتتعرض الإسكندرية إلى جو غائم جزئيا بدرجة حرارة عظمى 26 درجة على أن تكون درجة الحرارة الصغرى 20 درجة، مع رياح شمالية غربية وتشهد شواطئ الإسكندرية ارتفاع أمواج يصل من 1.5 متر إلى 2 متر.

حالة الطقس غدا بالإسكندرية.. جو مائل للبرودة 

وأوضحت هيئة الأرصاد أن طقس الإسكندرية غدا سيكون معتدل الحرارة نهارا و لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن الشركة تجرى استعدادت وترفع حالة الطوارئ بالإسكندرية تحسبا لتوقعات هيئة الأرصاد عن حالة الطقس غدا بالإسكندرية، مع وجود تمركزات للعاملين في الشركة بجميع أنحاء المحافظة للتعامل بأقصى سرعة للتعامل في حالة سقوط أمطار شديدة.

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بقلم رودين عادل