حالة الطقس غدا بالإسكندرية.. توقعات بسقوط أمطار بنسبة 60%

تشهد حالة الطقس غدا بالإسكندرية، توقعات بسقوط الأمطار بنسبة تصل إلى 60% مع برودة شديدة نتيجة انخفاض درجات الحرارة، بالتحديد ليلا، وهو الأمر الذي يتبعه استمرار حالة الطوارئ في المحافظة لمواجهة الأمطار المتوقعة.

وبحسب تقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه متوقع سقوط أمطار خفيفة قد تصل إلى متوسطة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث 60% تقريبًا، على مناطق عدة في الإسكندرية، بينما تصل ارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.5 متر.

درجات الحرارة في الإسكندرية غدا

ولا تقتصر حالة الطقس غدا بالإسكندرية على توقعات سقوط الأمطار فقط، بل يتبعها برودة شديد نتيجة انخفاض درجات الحرارة بالإسكندرية غدا الثلاثاء، لتسجل العظمى 25 والصغرى 19.

تفاصيل الطقس غدا بالإسكندرية

وتبع حالة الطقس غدا بالإسكندرية تأكيد شركة الصرف الصحي استمرار حالة الطوارئ التي رفعت ظهر يوم الجمعة الماضية، حيث جرى التأكيد على تطهير الشنايش والبيارات وخفض مناسيب البيارات.

وأكدت محافظة الإسكندرية على المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء السير على الأقدام وأثناء قيادة السيارات، مع ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.