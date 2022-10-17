حالة الطقس غدا بالإسكندرية: سقوط أمطار.. والعظمى تسجل 27 درجة

تشهد حالة الطقس غدا بالإسكندرية آخر التقلبات الجوية المتمثلة في تراكم السحب وما يتبعها من غيوم، مع توقعات بسقوط أمطار بنسبة 50%، والتي بدأ هطولها منذ السبت الماضي وسط إعلان حالة الطوارئ بالمحافظة.

حالة الطقس غدا بالإسكندرية

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن طقس الإسكندرية غدا من المتوقع أن يشهد طقسا معتدل الحرارة نهاراً، لطيف إلى مائل للبرودة أول الليل والصباح الباكر، مع نشاط للرياح.

وأضاف رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، لـ«الوطن»، أن حالة الطقس غدا بالإسكندرية من المتوقع أن تشهد آخر أيام النوة الحالية، وتنتهي بعد ذلك حالة الطوارئ التي انطلقت منذ يوم السبت الماضي، ويستمر العمل بها لحين تحسن الطقس المتوقع له الأربعاء المقبل.

نسبة سقوط الأمطار على الإسكندرية غدا

وأشار إلى أن هناك توقعات بهطول أمطار على الإسكندرية بدرجة خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً بنسبة حدوث 50%، على أن تكون فرص سقوط الأمطار عقب فترة الظهيرة وليلا، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.

طقس الإسكندرية غدا.. مائل للبرودة ليلاً

وتبلغ درجات الحرارة في الإسكندرية غدا العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 19 درجة، وهو ما يعني أن طقس الإسكندرية غدا معتدل من حيث درجات الحرارة مائل إلى البرودة ليلا، وذلك في ظل بلوغ سرعة الرياح 40 كيلو مترا في الساعة، واتجاهها شمالية غربية.

حالة ارتفاع الأمواج في الإسكندرية

وترتبط حالة الطقس غداً بالإسكندرية أيضا بحالة البحر، والتي تتباين ما بين خفيفة إلى معتدلة في ظل ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر، وهو الأمر الذي يتبعه تحذير من نزول مياه البحر.