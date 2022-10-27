وزير الري ومحافظ بني سويف يتفقدان أعمال تبطين الترع لتأهيل البنية التحتية

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، في زيارته لبني سويف، ضمن برنامجه الميداني لتفقد المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الري، ومتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تأهيل وتبطين الترع، وذلك في حضور المهندس نصر بركات البلاصي وكيل وزارة الري، والمحاسب علي يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر.

تفقد أعمال تأهيل وتبطين الترع

تفقد وزير الري ومحافظ بني سويف، عدداً من الترع الجاري تبطينها بقرى حياة كريمة في مركز ناصر، وشملت ترعة «قشيشة» الرئيسية بطول 4.9 كم وتخدم 7 آلاف و500 فدان، وترعة علي حافظ بطول 1.4 كم وتخدم 3 آلاف و300 فدان، إلى جانب ترعة جبل أبو صير بطول 5.5 كم وتخدم 3 آلاف و300 فدان، ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية المائية التحتية لمصر، الذي يشمل تأهيل الترع والمصارف المتفرعة من النيل، بهدف توفير كميات مياه من الفاقد، وضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية وتقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمجاري المائية.

وناقش الوزير والمحافظ، إجمالي الموقف التنفيذي للمشروع على مستوى المحافظة، إذ جرى الانتهاء من أعمال تبطين 577.2 كيلو متر بتكلفة تزيد عن مليار و413 مليونًا و162 ألف جنيه، فيما يبلغ إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها 884.687 كيلو متر بتكلفة مليارين و415 مليونًا و384 ألف جنيه، وتخدم 287 ألفًا و229 فدانًا من خلال 238 ترعة بدائرة المحافظة.

وزير الري: تبطين الترع من أهم المشروعات القومية الجارِ تنفيذها

من جانبه، أكد وزير الري، أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني وعمليات ضبط جودة التنفيذ واستمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف، وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان للانتهاء من التنفيذ في المواعيد المحددة، نظرًا لأهمية المشروع الذى تنفذه الحكومة باعتباره من أهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها في الفترة الحالية، ويأتي في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الإستراتيجية القومية للموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها والحد من فواقد شبكات الترع.

فيما أشار المحافظ، إلى المتابعة المستمرة للمشروع بالتنسيق مع اللجان المعنية بمتابعة المشروعات بالمحافظة، ومديرية الري، لتذليل المعوقات التي ربما تطرأ على أعمال تنفيذ المشروع أولًا بأول، نظرًا لأهمية المشروع الذي تتبناه القيادة السياسية، وتعمل الحكومة على تنفيذه بأفضل جودة، مشيرًا إلى تكليفه بتكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الري والصرف بالمراكز والمدن لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التعديات، لسرعة الانتهاء من المشروع القومي لتأهيل البنية المائية التحتية.

ومن جانبه، أضاف نصر البلاصي وكيل وزارة الري، أن المشروع يسير بمعدلات تنفيذ جيدة جدًا، إذ بلغت نسبة الإنجاز حوالى 98% من المستهدف في المرحلة الأولى فقط، وهو أعلى معدل إنجاز على مستوى المحافظات خلال تلك المرحلة.