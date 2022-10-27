وزير الري يحيل مخالفات تبطين ترعة في أسيوط لجهات التحقيق (صور)

تفقد، منذ قليل، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، يرافقه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بعض الترع التي يشملها مشروع التأهيل والتبطين بمركز ديروط، للاطمئنان على معدلات وسير العمل.

رصد مخالفات وسلبيات في التبطين

ورصد وزير الموارد المائية والري خلال تفقد أعمال تبطين ترع «بانوب» بمركز ديروط وجود بعض السلبيات ومخالفة المواصفات، وأمر بعمل تقرير من أعضاء التفتيش ومراجعة الأعمال على حساب المقاول المكلف بالتنفيذ، فضلا عن عمل تقرير بكافة المشكلات والسلبيات في الأعمال، وأحالها كلها للشؤون القانونية لاتخاذ اللازم.

مجموعة قناطر ديروط الجديدة

وكان وزير الموارد المائية والري يرافقة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قاموا بإطلاق إشارة العمل بمجموعة قناطر ديروط الجديدة، والتي تصل تكلفتها إلى مليار و200 مليون جنيه، وتُنفذ خلال 48 شهرا، وتخدم 5 محافظات، وتعد من المشروعات الكبرى التي تنفذها وزارة الموارد المائية والري بمحافظة أسيوط.