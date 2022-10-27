«التصديري للصناعات الهندسية»: التوسع في التصدير هو طوق النجاة للشركات المصنعة

قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليوم، أتت بعد مناقشة جميع المستثمرين ومتخذي القرار، لافتًا إلى أن رفع الفائدة وإصدار الشهادات وفتح الاعتمادات للشركات تعتبر حزمة من الإجراءات الداعمة لملف الاقتصادي في مصر.

مرونة سعر الصرف تؤثر في الأسواق

وأوضح «الصياد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» مع الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن حزمة القرارات الجديدة تعالج آثار سلبية لأي قرارات سابقة، ومرونة سعر الصرف تؤثر في الأسواق ولعلاجها.

ولفت إلى أن مرونة سعر الصرف تواجه انكماش القوى الشرائية المحلية، والتوسع في التصدير هو طوق النجاة للشركات المصنعة في مصر نتيجة لانكماش السوق.

التصدير أصبح ضرورة حتمية

وأشار المهندس شريف الصياد إلى أن التصدير أصبح ضرورة حتمية وشرط أساسي لبقاء الشركات وتطويره يتم من خلال زيادة جودة المنتجات لتناسب الدول المستوردة في الخارج.

وأكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ضرورة التوسع في التصدير خلال الفترة المقبلة بالتوازي مع قرارات زيادة سعر الفائدة وطرح شهادات مرتفعة العائد، وتحرير قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى، في إطار سعر صرف مرن يعكس قوى العرض والطلب، مضيفًا أن الشركات المصدرة من المفترض ألا تقل عن 20 إلى 25%، في ظل مثل تلك الأوقات التي تواجهها السوق المحلية.

ودعا إلى ضرورة رفع معدلات التصدير إلى 40 و50% من الإنتاج من أجل استمرار الإنتاج وجذب العملة الصعبة.