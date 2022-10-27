محافظ الغربية: إلغاء الإجازات وانتشار السيارات لكسح مياه أمطار طنطا

تواصل سيارات شفط المياه في مجالس المدن والمراكز والوحدات المحلية عمليات شفط مياه أمطار طنطا من شوارع وميادين المدينة، بعد أن تعرضت لأمطار غزيرة مصحوبة بنشاط الرياح والطقس السيئ.

انتشار سيارات شفط المياه

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، وسيارات المجالس المحلية تتمركز في الأماكن والميادين التي تشهد تجمعات مياه أمطار طنطا، وذلك من أجل التعامل بشكل فوري مع مياه الأمطار ما يسهل حركة سير السيارات والمواطنين.

إلغاء الإجازات

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن محافظة الغربية رفعت حالة الطوارئ القصوى استعدادا للأمطار المتوقع سقوطها وفقاً لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، وتم إلغاء الإجازات وانتشار سيارات شفط المياه بشوارع وميادين مدينة طنطا، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للتعامل بشكل فوري في حالة حدوث أي مشاكل.

غرفة الطوارئ

وأوضح محافظ الغربية، أن المحافظة شكلت غرفة عمليات رئيسية إلى جانب وجود غرف عمليات فرعية في الأحياء و مدن ومراكز المحافظة، لتلقي شكاوى المواطنين، والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو تجمعات لمياه الأمطار، وانتشار مكثف لرجال المرور علي الطرق والمحاور الرئيسية.