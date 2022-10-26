أماكن سقوط الأمطار غدا.. خفيفة على القاهرة والسواحل الشمالية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن أماكن سقوط الأمطار غدًا الخميس، والمُتوقع أن تكون على معظم الأنحاء، فضلا عن عودة الشبورة المائية، وتكون حالة الأجواء غائمة جزئيًا على جميع الأنحاء، ما عدا جنوب الصعيد يكون الجو مشمسا.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية إن أماكن سقوط الأمطار غدا على معظم الأنحاء جاءت كالتالي:

تزداد احتمالية سقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية على القاهرة بنسبة 20% تقريبًا، بينما ترتفع نسبة سقوط الأمطار على الوجه البحري لـ30%، في حين أن السواحل الشمالية الغربية والشرقية تتساقط الأمطار بنسبة 40%.

وتعود الشبورة المائية خلال الساعات المبكرة من الصباح، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتنعدم الرياح على كافة المناطق.

حالة الطقس غدا

وعن حالة الطقس المتوقعة غدًا، من المنتظر أن يكون الجو مائلا للحرارة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري خلال ساعات النهار، معتدلا على السواحل الشمالية، وحارا على جنوب سيناء والصعيد، بينما خلال ساعات الليل يكون الطقس لطيفا أول الليل، في حين يصبح مائلا للبرودة في آخره، وذلك على جميع مدن الجمهورية.

درجات الحرارة غدا

ووفق توقعات خبراء الأرصاد، فإن درجات الحرارة غدا المتوقعة على عدد من المناطق والمحافظة على مدن الجمهورية التي جاءت كالآتي:

القاهرة 28 - 20

العاصمة الإدارية 27 - 20

6 أكتوبر 28 - 19

بنها 28 - 20

دمنهور 27 - 19

كفر الشيخ 27 - 19

المنصورة 28 - 20

دمياط 26 - 19

بورسعيد 26 - 19

الإسماعيلية 28 - 20

السويس 27 - 19

الزقازيق 28 - 20

شبين الكوم 28 - 20

طنطا 27 - 19

شلاتين 31 - 22

الإسكندرية 26 - 19

العلمين الجديدة 26 - 19

وادي النطرون 28 - 20

مطروح 25 - 19

السلوم 28 - 18

سيوة 27 - 15

العريش 27 - 19

رفح 26 - 19

الطور 28 - 22

كاترين 20 - 13

رأس سدر 30 - 20

نخل 26 - 14

طابا 29 - 20

نويبع 30 - 22.

حلايب 28 - 24

شرم الشيخ 33 - 22

الغردقة 31 - 21

مرسى علم 31 - 22

الفيوم 28 - 19

بني سويف 28 - 18

المنيا 30- 17

أسيوط 29 - 16

سوهاج 29 - 16

قنا 30 - 17

الأقصر 30 - 18

أسوان 31 - 19

الوادي الجديد 29 - 18

أبو سمبل 30 - 19

أبو رماد 31 - 24

رأس حدربة 30 - 23