هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين: «متلبسوش شتوي»

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن تساقط الأمطار مصحوبا الرعد والبرق، كان متوقعًا، وتم التحذير منه على مدار الأيام الماضية على كافة أنحاء الجمهورية .

غانم: انخفاض نسبة تساقط الأمطار

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج السفيرة عزيزة المُذاع عبر فضائية dmc، الذي تقدمه المذيعتان سالي شاهين ورضوى حسن، أن اليوم يشهد تحسنا في حالة الطقس، حيث تزداد أشعة الشمس وتنخفض نسبة تساقط الأمطار حتى 20%.

غانم: لا نزال في التوقيت الخريفي

وطالبت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية المواطنين بعدم ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة في الوقت الحالي، لأننا لا نزال في التوقيت الخريفي، الذي يشهد ارتفاع درجات الحرارة أثناء فترة النهار، وانخفاضها مع الليل، الأمر الذي يدعونا للارتداء الملابس الخريفية وليست الشتوية الثقيلة.

وأوضحت أنه نظرا للتواصل ما بين الهيئة ومحافظة القاهرة، والتحرك السريع من قبل المحافظة لم تحدث أزمات تخص تكدس السيارات بالرغم من استمرار هطول الأمطال طيلة اليوم على أكثر من مرة: «سقطت الأمطار 4 مرات متتالية على القاهرة، والأمطار بدأت الساعة 8 صباحا».