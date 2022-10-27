«الأرصاد» توضح أماكن سقوط الأمطار غدا: لن تكون مؤثرة على الحياة اليومية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا، اليوم الخميس، بشأن حالة الطقس، وأبرز أماكن سقوط الأمطار غدا الجمعة، ودرجات الحرارة المتوقعة على المدن والمحافظات، مشيرة إلى استمرار الشبورة المائية في ساعات الليل المتأخرة وحتى ساعات الصباح الباكر.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أماكن سقوط الأمطار غدا وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وأوضح بيان الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار غدا الجمعة، وهي كما يلي:

سقوط أمطار خفيفة على الوجه البحري بنسبة حدوث 20% ولا تؤثر على الأنشطة اليومية.

كما تسقط أمطار على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، بنسبة حدوث 20% ولن تكون مؤثرة على الحياة اليومية، بالإضافة إلى غيوم في معظم المناطق وشبورة مائية في الصباح الباكر.

ويسود غدا الجمعة طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار على شمال الصعيد والقاهرة الكبري، معتدل على السواحل الشرقية والغربية، ومائل للبرودة خلال ساعات المساء على جميع مدن الجمهورية عدا محافظات الجنوب.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا كما يلي:

القاهرة 27- 20.

العاصمة الإدارية 26- 20

6 أكتوبر 27 - 19

بنها 27 - 20

دمنهور 27- 19

كفر الشيخ 27- 19

المنصورة 28 - 20

دمياط 28 - 19

بورسعيد 26 - 19

الإسماعيلية 27 - 20

السويس 27 - 19

الزقازيق 27 - 20

شبين الكوم 27 - 20

طنطا 27 - 19

شلاتين 31 - 22

الإسكندرية 26- 19

العلمين الجديدة 26- 19

وادي النطرون 26 - 20

مطروح 25- 19

السلوم 25 - 18

سيوة 27- 15

العريش 27 - 19

رفح 26 - 19

الطور 28- 22

كاترين 20- 13

رأس سدر 31- 20

نخل 25- 14

طابا 29- 20

نويبع 30- 22.

حلايب 28- 24

شرم الشيخ 30 - 22

الغردقة 29 - 21

مرسى علم 29- 22

الفيوم 28 - 19

بني سويف 28- 18

المنيا 28- 17

أسيوط 29- 16

سوهاج 29- 16

قنا 30- 17

الأقصر 33- 18

أسوان 33- 19

الوادي الجديد 31- 18

أبو سمبل 31- 19

أبو رماد 31 - 24

رأس حدربة 30 - 23