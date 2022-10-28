حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 28-10-2022 عاطفيا ومهنيا

علم الفلك والأبراج يهتم به الكثيرون من المراهقين والكبار أيضًا، لذا تتابع فئات كبيرة من الأشخاص حظك اليوم للأبراج المختلفة بشكل يومي.

ونعرض فيما يلي، تفاصيل حظك اليوم لمواليد الأبراج المختلفة على الصعيدين المهني والعاطفي، اليوم الجمعة، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل 28-10-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزل الحظ اليوم، ما يجعل الوقت مناسبًا للتخطيط ولزيادة معلوماتك واكتشاف نفسك.

حظك اليوم برج الحمل 28-10-2022 على الصعيد العاطفي

يتناغم القمر مع زحل اليوم في مربع برجك، ما يمدك بكل الأدوات التي تجعلك مبهرًا أمام الآخرين.

حظك اليوم برج الثور 28-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات اليوم، ما يدفعك لإظهار جرأة في المعاملات المادية.

حظك اليوم برج الثور 28-10-2022 على الصعيد العاطفي

تجد الفرصة مناسبة لإصلاح علاقتك بمن تحب.

حظك اليوم برج الجوزاء 28-10-2022 على الصعيد العاطفي

حاول أن تكون صبورا وتسترخي ولا تدع الغضب يفسد عليك حياتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 28-10-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في مواجهة برجك وعليك أن تكون يقظا للتفاصيل التي تراها اليوم في عملك.

حظك اليوم برج السرطان 28-10-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط التي تمر بها، فإن فينوس والشمس يتواجدان بمنزل الحب ما يمدك بالتألق، وتنجح في الموانة بين حياتك العاطفية والمهنية.

حظك اليوم برج السرطان 28-10-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزلك السادس ما يمدك اليوم بالطاقة والإصرار لتحقيق ما ترجوه منذ فترة.

حظك اليوم برج الأسد 28-10-2022 على الصعيد المهني

تفهم وتدرك الأمور التي تدور حولك وتجد حلا لقضية شائكة اليوم.

حظك اليوم برج الأسد 28-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر ما زال في منزل الحب ما يجعلك لبقًا في تعاملاتك اليوم مع المحبوب.

حظك اليوم برج العذراء 28-10-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في وضع معاكس ما يتطلب منك أن تأخذ وقتك المناسب لكل مشكلة أو خلاف ولا تتسرع.

حظك اليوم برج العذراء 28-10-2022 على الصعيد العاطفي

ابتعد عن التشنج واعتماد الليونة.

حظك اليوم برج الميزان 28-10-2022 على الصعيد العاطفي

يتناغم القمر مع زحل اليوم ما يمنحك تألقا وجاذبية وسحرا وتعتني جيدا بشريك حيانك.

حظك اليوم برج الميزان 28-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات اليوم وهذا يساعدك على أن تبرز مواهبك.

حظك اليوم برج العقرب 28-10-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تدرس جيدا كل كلمة قبل أن تتفوه بها وفكر فيما يخرج منك من كلمات.

حظك اليوم برج العقرب 28-10-2022 على الصعيد المهني

فكر في خطواتك وحساباتك جيدا تفاديا للوقوع في أخطاء.

حظك اليوم برج القوس 28-10-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في برجك اليوم ما يجعلك أكثر جرأة وجاذبية.

حظك اليوم برج القوس 28-10-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم مثالي للاقتراب ممن تحب أو لإصلاح علاقتك معه.

حظك اليوم برج الجدي 28-10-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تعمل في صمت ولا تعلن خططك اليوم.

حظك اليوم برج الجدي 28-10-2022 على الصعيد العاطفي

تحتاج اليوم لوقت تقضيه مع نفسك لتجد سلامك الداخلي.

حظك اليوم برج الدلو 28-10-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزل الأصدقاء اليوم ما يساعدك على توطيد علاقتك بالأحباب.

حظك اليوم برج الدلو 28-10-2022 على الصعيد المهني

تجد دعم ومساندة من زملاء أو رؤساء في العمل اليوم.

حظك اليوم برج الحوت 28-10-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في وضع معاكس، وهذا يتطلبك منك ألا تستسلم للحساسية والتشنج، واعمل بدقة.

حظك اليوم برج الحوت 28-10-2022 على الصعيد العاطفي

انتبه لأقوالك، ومن المهم أن تقتصد في كلامك حتى لا تدخل في جدال.