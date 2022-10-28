حظك اليوم برج العقرب الجمعة 28-10-2022 عاطفيا ومهنيا

توجد بعض العيوب لدى مولود برج العقرب، أهمها الغيرة الشديدة على من يحب، فهو يحب أن يكون الأول في حياة شريك حياته والأصدقاء أيضًا، لذا دائمًا ما يصيب ذلك محبوبه بالضيق والضجر ويشعره بالخنقة والحزن، وينعكس ذلك على علاقتهما بالعديد من المشاكل والخلافات، كما يعرف عنه أنه لا يحب الاستماع إلى وجهات نظر الآخرين ويجد رأيه صائبًا.

ونقدم لكم في السطور التالية، حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الجمعة، بحسب ما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يطالبك أن تدرس جيدًا كل كلمة قبل أن تتفوه بها وتفكر فيما ستقوله قبل الإفصاح عنه، حتى لا تقع في بعض المشاكل، بحسب عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني اليوم، ما يتطلب منك الصبر والتأني في خطواتك تفاديًا للأخطاء، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني.