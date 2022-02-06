تكريم 170 طالبا متفوقا من أبناء المعلمين بالمنيا

كرمت اللجنة النقابية لمعلمي بندر المنيا، 170 طالبا فائقا من أبناء المعلمين بالمراحل التعليمية المختلفة، ومن بينهم 130 بالمرحلة الإعدادية، و40 بالثانوية.

المديرية لاتدخر جهدا في دعم وتطوير التعليم

حضر حفل التكريم الذي أقيم تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والمهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التعليم، كل من الدكتور صفوت جارح وكيل المديرية، والدكتور علي عبد السلام مدير الإدارة التعليمية، ومحمد عبادة وكيل الإدارة، وأشرف عبد العزيز عضو مجلس النواب، ونجلاء الكاشف مسؤول المرأة باللجنة النقابية.

وحث وكيل المديرية المكرمين علي مواصلة التميز والتفوق ووضع أهداف وطموحات لتحقيقها في حياتهم العملية، مع تشجيع زملائهم وأصدقائهم وأقاربهم علي بذل المزيد من الجهد في المذاكرة والاهتمام بدروسهم لتحقيق النجاح الدائم، مؤكدا أن الوزارة والمديرية لاتدخر جهدا في دعم وتطوير التعليم.

نادي اجتماعي لمعلمي بندر المنيا خلال عامين

وأعلن الدكتور علي عبد السلام، الشروع في إنشاء نادي اجتماعي لمعلمي بندر المنيا يضم قاعة وأماكن ترفيه وخدمات، ومن المقرر افتتاحه في غضون عامين لتقام به جميع الاحتفالات والفعاليات والمناسبات الخاصة بالمعلمين وأسرهم.

وقال «عبد السلام»، إن تكريم أبناء المعلمين الفائقين يتم بشكل دوري تقديرا لتميزهم ولدور آبائهم أصحاب الرسالة السامية الذين يبذلون جهودا كبيرا من أجل الإرتقاء بالعملية التعليمية ويغرسون قيم الولاء والانتماء وحب الوطن بين الطلاب في جميع المراحل، وأيضا تقديرا لابنائهم الذين يكافحون سعيا للالتحاق بكليات القمة لخدمة وطنهم ومجتمعاتهم، مشيدا بالدعم الذي يقدمه محافظ المنيا من أجل حسن سير وانتظام العملية التعليمية.

وبدأ حفل التكريم الذي أقيم بقاعة مناسبات بمدينة المنيا الجديدة بالسلام الوطني، ثم تلاوة القرآن الكريم، ثم قدم فريق كورال الإدارة التعليمية بإشراف أمل النزهي موجه أول التربية الموسيقية، عروضا فنية متنوعة تضمنت أغاني وطنية احتفاءا بالمكرمين وأولياء أمورهم، ثم جري تكريم الطلاب بإهدائهم دروع وشهادات تقدير باسم اللجنة النقابية لمعلمي بندر المنيا، كما تم تكريم قيادات تعليمية لجهودها البارزة ومنهم: هشام عزام، وأيمن محمد أبو زيد.