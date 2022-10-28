حظك اليوم برج القوس الجمعة 28-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يحب مولود برج القوس عمله، ويبدأ العمل في وقت مبكر من حياته، فهو غالبًا ما يجمع بين العمل والدراسة، ولا يحب أن يأخذ أموالًا من أحد فهو يعتمد على نفسه منذ الصغر، وعندما يكبر يجد نفسه يمتلك كثيرًا من الأموال التي يعمل على إنفاقها فيما يحب ويسعد، ويمتع نفسه ولا يبخل عليها أبدًا، فهو يرى أن نهاية تعبه يجب أن تكون بمكافأة.

ونقدم لكم في السطور التالية، حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الجمعة الموافق 28 أكتوبر، بحسب ما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

يتواجد القمر في مربع برجك اليوم، وهو ما يجعلك متحمسا ويقظا ويجعلك مبادرًا وأكثر جرأة وجاذبية لدى الآخرين، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

أشارت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، إلى أن اليوم مثالي بالنسبة لمواليد برج القوس لكي يقتربوا ممن يحبون أو لإصلاح علاقة، وقد يجدون من الطرف الآخر اهتمامًا وتقديرًا كبيرًا لأفكارهم وشخصياتهم.