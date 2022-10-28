حظك اليوم برج الحوت الجمعة 28-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج الحوت بالعاطفة والرومانسية والحرص على الحفاظ على العلاقات في حياته، سواء كانت صداقة أو حب، ويبذل قصارى جهده لإسعاد الناس ممن حوله، ولا يتأخر عنهم في تقديم المساعدة والدعم في أي مشكلة أو أزمة يمرون بها، ويعرف عنه الإخلاص والوفاء لهم، وهو شخص يحبه أصدقائه كثيرًا نظرًا لأنه يحرص على التواصل معهم في معظم الأوقات وحبه الصادق لهم، ومن عيوبه انتظاره للمقابل من الحب الذي يمنحه للآخرين بذات القدر الكبير الذي يمنحه، ما يشعر الآخرين في بعض الأوقات بأنه شخص صعب إرضائه أو الوصول معه إلى نقطة حب وتفاهم ترضي جميع الأطراف في العلاقة.

ونقدم لكم في السطور التالية، حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، اليوم الجمعة الموافق 28 أكتوبر، بحسب ما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس لك اليوم وفق عبير فؤاد، ما يتطلبك منك ألا تتعامل بحساسية شديدة في المواقف ويجب أن تعمل بدقة حتى لا تقع في الأخطاء.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

الفلك ينصحك أن تنتبه لأقوالك جيدًا، ومن المهم أن تقتصد في كلامك حتى لا تدخل في جدال مع الآخرين أنت في غنى عنه، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.