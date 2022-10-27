أسعار الخضراوات والفاكهة في منافذ المجمعات الاستهلاكية.. الطماطم بـ8 جنيهات

تطرح وزارة التموين في منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لها، كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى، تيسيرًا على المواطنين.

وفي السطور التالية، نعرض قائمة بأبرز أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة، بالمجمعات الاستهلاكية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التموين، وجاءت كما يلي:

أسعار الخضراوات والفاكهة في منافذ المجمعات الاستهلاكية

‏‎‏‎‏‎‏‎- وصل سعر الكيلو من الطماطم إلى نحو 8 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- وصل سعر الكيلو من البطاطس في منافذ المجمعات الاستهلاكية إلى 11.25 جنيه.

‎‏‎‏‎- وصل سعر البصل الأبيض إلى نحو 4.5 جنيه. ‏‎‏‎‏

- كما وصل سعر الكيلو من ‏‎البصل الأحمر إلى نحو 4.5 جنيه.

- بلغ سعر الكوسة اليوم نحو 10 جنيهات. ‏‎‏‎

- وصل سعر الكيلو من الجزر اليوم إلى نحو 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- وصل سعر الكيلو من الخيار إلى نحو 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎‏‎- وصل سعر الكيلو من الباذنجان الرومي إلى نحو 6 جنيهات.

- سجل سعر الكيلو من الفلفل الرومي نحو 11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- بلغ سعر الباذنجان الأبيض اليوم نحو 9.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- سجل سعر الباذنجان العروس نحو 9.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎

- بلغ سعر الكيلو من الفلفل البلدي نحو 8 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎

- سجل سعر الكيلو من الفلفل الألوان نحو 23 جنيها. ‏‎‏‎‏‎

- وصل سعر الليمون إلى نحو 11 جنيها. ‏‎

- بلغ سعر البامية نحو 25‎ جنيها.

- ووصل سعر الفاصوليا إلى نحو 24 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- ووصل سعر الكمثرى اللبناني نحو 25 جنيها.

وبلغ سعر الكيوي الإيطالي نحو 23 جنيها.

‏‎‏- بلغ سعر كيلو التفاح الأحمر الإيطالي نحو 30 جنيها.

‏‎‏- وصل سعر الجوافة إلى نحو 9 جنيهات.

- وبلغ سعر المانجو نحو 20 جنيها.

- وسعر الرمان نحو 10 جنيهات.