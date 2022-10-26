أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 26-10-2022 في الأسواق المصرية

سجلت أسعار الخضروات استقرارا ملحوظا في الأسواق المصرية اليوم، ويهتم المواطنون بمتابعة أسعار مختلف أنواع الخضروات، لأهميتها في الحفاظ على مناعة الجسم ووقايته من الإصابة بالعديد من الأمراض.

وتقدم «الوطن» أسعار الخضروات في سوق العبور عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، ووفق الجولة الصباحية التي تجريها بشكل يومي في الأسواق، وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات في سوق العبور

وسجلت أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم، كما يلي:

سجل سعر كيلو البطاطس بين 6.5 جنيه و9.5 جنيه، كما سجل سعر كيلو البصل بين 2.75 جنيه و3.75 جنيه، وسجل سعر كيلو الكوسة بين 4.5 جنيهات و6.5 جنيه، وسجل سعر كيلو الفاصوليا بين 7 جنيهات و11 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي بين 4.5 جنيه و6 جنيهات، كما سجل سعر الباذنجان الرومي بين 4 جنيهات و5.5 جنيه، وسجل سعر كيلو الملوخية من 2.5 إلى 3.5 جنيه، كما سجل سعر كيلو البامية بين 16 و20 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الفلفل الرومي بين 4.6 جنيه و6.5 جنيه، كما سجل سعر كيلو الفلفل الحامي بلدي بين 3 و5 جنيهات، وسجل سعر كيلو الفلفل الألوان بين 8 جنيهات و18 جنيهًا.

أسعار الخضروات في الأسواق

ووفق الجولة الصباحية التي تجريها الوطن في الأسواق، سجل سعر الخيار بين 9 و10 جنيهات للكيلو الواحد، وسجل سعر كيلو الجزر بين 9 و11 جنيهًا، كما تراوح سجل سعر كيلو الطماطم بين 5 وجنيهات، وسجل سعر كيلو الفلفل ألوان بين 25 و27 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الكوسة بين 7 و8 جنيهات، كما سجل سعر كيلو البطاطا الحلوة 6 جنيهات، وسجل سعر كيلو الباذنجان 9 جنيهات، وسجل سعر كيلو البصل الأحمر 5 جنيهات، كما تراوح سعر كيلو البصل الأبيض بين 6 و8 جنيهات.

سعر كيلو البطاطس في الأسواق

وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 10 و13 جنيهًا في الأسواق اليوم الأربعاء.