أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم الخميس 27-10-2022

استقرت أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم، ويهتم المواطنون بمتابعة الأسعار المختلفة، لأهمية تناول الخضروات في الحفاظ على الجسد وصحة الشعر والأظافر.

وبين البصل والطماطم والجزر والخيار والجرجير، تقدم «الوطن» مختلف أسعار الخضروات في سوق العبور والأسواق المصرية اليوم، وفق جولة صباحية تجريها أو الموقع الرسمي لسوق العبور كما يلي:

أسعار الخضروات في سوق العبور

وسجلت أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم، كما يلي:

سجل سعر كيلو البطاطس بين 6.5 جنيه و9.5 جنيه، كما سجل سعر كيلو البصل بين 2.75 جنيه و3.75 جنيه، وسجل سعر كيلو السبانخ بين 9 جنيهات و11 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو القلقاس بين 4 جنيهات و7 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الكوسة بين 4.5 جنيه و6.5 جنيه، وسجل سعر كيلو الفاصوليا بين 7 جنيهات و11 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي بين 4.5 جنيه و6 جنيهات، كما سجل سعر الباذنجان الرومي بين 4 جنيهات و5.5 جنيه،

وسجل سعر كيلو الملوخية من 2.5 إلى 3.5 جنيه، كما سجل سعر كيلو البامية بين 16 و20 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الفلفل الرومي بين 4.6 جنيه و6.5 جنيه، كما سجل سعر كيلو الفلفل الحامي بلدي بين 3 و5 جنيهات، وسجل سعر كيلو الفلفل الألوان بين 8 جنيهات و18 جنيهًا.

أسعار الخضروات في الأسواق

ووفق الجولة الصباحية التي تجريها الوطن في الأسواق، سجل سعر كيلو البطاطس بين 10 و13 جنيهًا، وسجل سعر الخيار بين 9 و10 جنيهات للكيلو الواحد، وسجل سعر كيلو الجزر بين 9 و11 جنيهًا، كما تراوح سجل سعر كيلو الطماطم بين 5 وجنيهات و8 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الفلفل الرومي بين 7 جنيهات و9 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الفلفل ألوان بين 25 و27 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الكوسة بين 7 و8 جنيهات، وسجل سعر كيلو الباذنجان 9 جنيهات، كما سجل سعر كيلو البصل الأحمر 5 جنيهات، واختلف سعر كيلو البصل الأبيض بين 6 و8 جنيهات.

سعر كيلو البطاطا

وسجل سعر كيلو البطاطا الحلوة 6 جنيهات في الأسواق المصرية اليوم الخميس.