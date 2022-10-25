تطرح وزارة التموين في مختلف منافذ المجمعات الاستهلاكية كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة للمواطنين بشكل يومي لتوفير الأغذية والمنتجات بأسعار مناسبة لهم.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، ووفقا لما جاء في بيان نشر عبر الموقع الرسمي لوزارة التموين، وجاءت كالتالى:‏‎‏‎‏‎‏‎-

أسعار الخضروات والفاكهة في منافذ المجمعات الاستهلاكية

سجل سعر الكيلو من الطماطم اليوم نحو 8 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎

سجل سعر الكيلو من البطاطس نحو 11.25 جنيه. ‎‏‎‏‎

وسجل سعر الكوسة اليوم نحو 10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎

وبلغ سعر الكيلو من البصل الأبيض نحو 4.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎

‏‎وسجل سعر الكيلو من البصل الأحمر نحو 4.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎

بلغ سعر الكيلو من الجزر نحو 10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎

سجل سعر الكيلو من الخيار نحو 9.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎‏‎

بلغ سعر الكيلو من الباذنجان الرومى اليوم نحو 6 جنيهات.

سجل سعر الكيلو من الفلفل الرومى اليوم نحو 11 جنيها. ‏‎‏‎‏‎

وصل سعر الكيلو من الباذنجان الأبيض إلى نحو 9.5 جنيه.

سجل الكيلو من الباذنجان العروس نحو 9.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎

وبلغ سعر الكيلو من الفلفل البلدى اليوم نحو 9 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎

وصل سعر الكيلو من الفلفل الألوان نحو 23 جنيها. ‏‎‏‎‏‎

سجل سعر الكيلو من الليمون اليوم نحو 11 جنيها. ‏‎

سجل سعر الكيلو من البامية نحو 25‎ جنيها.

بلغ سعر الكيلو من الفاصوليا نحو 24 جنيها. ‏‎‏‎‏‎

أسعار الفاكهة، في المجمعات الاستهلاكية اليوم

وعن أسعار الفاكهة، في المجمعات الاستهلاكية اليوم، جاءت كما يلي:

بلغ سعر الكيلو من الكمثرى اللبناني نحو 25 جنيها. ‏‎‏‎‏‎

سجل سعر الكيلو من التفاح الأحمر الإيطالي نحو 30 جنيها. ‏‎‏

بلغ سعر الكيلو من الجوافة اليوم نحو 9 جنيهات.