أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 25-10-2022 في الأسواق المصرية

أعلن سوق العبور أسعار الخضروات على الموقع الإلكتروني الرسمي له، إذ يحدث الموقع الأسعار بشكل مستمر، حتى يتمكن المواطنون من معرفتها بشكل يومي.

وتقدم «الوطن» أسعار مختلف أنواع الخضروات التي شهدت استقرارًا اليوم مثل الطماطم والبصل والبطاطس والكوسة وغيرها في سوق العبور عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، ووفق الجولة الصباحية التي تقوم بها بالأسواق، وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق

اختلفت أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر، كما يلي:

سجل سعر الخيار بين 9 و10 جنيهات للكيلو الواحد.

سجل سعر كيلو البطاطا الحلوة 6 جنيهات.

سجل سعر كيلو الجزر بين 9 و11 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الباذنجان 9 جنيهات.

سجل سعر كيلو الطماطم بين 5 و10 جنيهات.

سجل سعر كيلو البطاطس بين 10 و13 جنيهًا.

سجل سعر كيلو البصل الأحمر 5 جنيهات.

سجل سعر كيلو البصل الأبيض بين 6 و8 جنيهات.

سجل سعر كيلو الفلفل ألوان بين 25 و27 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الكوسة بين 7 و8 جنيهات.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وسجل سعر كيلو الخضروات في سوق العبور اليوم، كما يلي:

سجل سعر كيلو البطاطس بين 6.5 جنيه و9.5 جنيه.

سجل سعر كيلو البصل بين 2.75 جنيه و3.75 جنيه.

سجل سعر كيلو الكوسة بين 5 جنيهات و6.5 جنيه.

سجل سعر كيلو الفاصوليا بين 9 جنيهات و11 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الملوخية من 2.5 إلى 3.5 جنيه.

سجل سعر كيلو البامية بين 16 و20 جنيهًا.

سجل سعر كيلو السبانخ بين 9 جنيهات و11 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الفلفل الرومي بين 4.6 جنيه و6 جنيهات.

سجل سعر كيلو الفلفل الحامي بلدي بين 3 و5 جنيهات.

سجل سعر كيلو الفلفل الألوان بين 8 جنيهات و18 جنيهًا.