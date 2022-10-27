باحث مصري في مشروع الدماغ الأزرق لـ«مصر تستطيع»: يساعد على علاج ألزهايمر وشلل الرعاش

قال الدكتور مروان عبد اللاه، باحث بعلوم الأعصاب في المعهد الفيدرالي بسويسرا، إن مخ الإنسان يتشابه إلى حد كبير مع مخ الفأر، خاصةً في طريقة العمل، ولكن خلايا مخ الإنسان أعدادها أكبر، ومشروع المخ الأزرق يهدف لرصد وظائف المخ البشري وطرق العمل والوظائف العضوية للمساعدة في علاج أمراض الدماغ، ومنها ألزهايمر وشلل الرعاش، فضلا عن 600 مرض تقريبا، لافتا إلى ان المحاكاة تساعد الباحثين على تحديد أدق أسباب المرض.

مشروع المخ الأزرق

وأوضح «عبد اللاه» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق، على قناة «DMC»، أن مشروع المخ الأزرق لمحاكاة عمل المخ البشري ينقسم لعدة أجزاء حتى يمكن العمل بشكل متخصص، ويبدأ العمل على خلية واحدة لدراسة مكوناتها وبعد ذلك تدمج الخلايا لتكوين الشبكات العصبية بشكل أقرب للحقيقة، لافتا إلى أنه يتعلم تفاصيل مخ الإنسان منذ 11 عاما ويعمل على التحليل والمعرفة وإدراك عظمة الخالق في خلقه.

تصنيع أول نموذج للمحاكاة

وأشار الدكتور مروان عبد اللاه، إلى أنه تم تصنيع أول نموذج للمحاكاة منذ 5 سنوات يتضمن أكبر عدد من الخلايا وصلت إلى 120 ألف خلية، ويتم تكوين الصورة بشكل عام من خلال نموذج المحاكاة، موضحا أن الخلايا تتواصل فيما بينها للوصول للشكل النهائي للمخ.