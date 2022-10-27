بوتين: تايوان جزء من بكين.. وأدعم سياسات رئيس الصين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تايوان جزء من دولة الصين، مشيدا بسياسات الرئيس الصيني شي جين بينج، مبينًا أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي إلى تايبيه تعد زيارة «مستفزة».

خط نورد ستريم 2 يعمل لكن الغرب لا يريد استمراره

وأضاف "بوتين" في كلمة له نقلتها قناة "العربية" السعودية، أن خط الغاز "نورد ستريم 2" يعمل لكن الغرب لا يريد استمراره.

أزمة روسية أوكرانية

وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي وسط عقوبات فرضها الغرب على روسيا التي ردت بقطع الغاز الروسي عن الدول الأوروبية التي تواجه ارتفاعا في أسعار الطاقة والغذاء نتيجة لذلك.