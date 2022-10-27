التعليم تعلن تفاصيل مشروع «سند المعلم»: «اقبض بدري وادفع فواتيرك»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل مشروع «سند المعلم» الذي يستهدف إحساس المعلمين بالأمان في مواجهة المواقف وعند الأزمات وزيادة الخدمات التي سعت الوزارة لإتاحتها للمعلمين لتمكينهم من مواجهة الأزمات من خلال «خدمة اقبض بدري- خدمة عروض التقسيط - خدمة ادفع فواتيرك».

تفاصيل مشروع «سند المعلم»

وأضافت وزارة التعليم، أنه سيتم إتاحته للمعلمين لتقديم خدمات مالية من خلال إحدى الشركات الحاصلة على ترخيص من البنك المركزي، وتتيح القبض مبكرا للمعلمين قبل نهاية الشهر بأسبوع أو أكثر، ويحصل المعلم على 300% من راتبه ويقوم بسدادها على 10 شهور.

وعن خدمة «ادفع فواتيرك» أوضحت الوزارة أنه يمكن الاستفادة منها بدون الذهاب إلى الجهة المختصة، كالخبراء والبترول والتليفونات، وتستهدف إحساس المعلمين بالأمان في مواجهة الطوارئ والأزمات والمواقف الصعبة.

التعليم تطلق مبادرة أنا المعلم

وذكرت الوزارة أن مبادرة «أنا المعلم»، ستعيد الفخر للمعلم باعتبارها حجر الأساس في العملية التعليمية، وتقدم خصومات وعروضا متنوعة للعديد من العلامات التجارية التي تمنح خصومات متميزة لمعلمي مصر تقديرا لجهودهم فى بناء مصر .

وأوضحت الوزارة على هامش الاحتفال بيوم المعلم، أنه يمكن للمعلم استكشاف كل العروض المتاحة ويتم اختيار العرض المناسب بعد التسجيل، موضحة أن هناك مؤشرات أداء تربوى مرتبطة بخطة تطوير التعليم ويتم تعميمها على جميع المعلمين فى شكل كوبونات للشراء والاستفادة بعد توجه المعلم إلى الفرع التجاري الذي يرغب في الشراء منه للاستفادة من القسيمة المالية.

تتمثل مزايا مبادرة «أنا المعلم»

تقدم مبادرة أنا المعلم العديد من المزايا منها.

- سيتم منح المعلمين خصومات مميزة تقديرا لجهدهم في بناء مصر.

- سيتوفر للمدرسين الوصول إلى سوق يضم المئات من العلامات التجارية التي توفر نسب خصم مميزة تقديرا للمعلمين.

- منح كوبونات للشراء وهي كوبونات بقيمة مالية للمعلمين وفق مؤشرات أداء ليتمكن المعلم من شراء السلع والخدمات من العلامات التجارية المختلفة.

وزير التعليم يكرم الطفل جوني ماجد

وعلى جانب آخر كرم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، الطفل جونى ماجد بالصف الثالث الابتدائي بإحدى المدارس الخاصة بمحافظة القاهرة، بعد حصوله على المركز الأول عالميا فى مسابقة الرياضيات التي عقدت في دولة سنغافورة.

وأكد وزير التربية والتعليم، اهتمام الدولة باكتشاف الموهوبين والمبدعين في شتى المجالات، داعياً للطفل بأن يكون عالما له شأن كبير فى المستقبل.