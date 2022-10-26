ولي أمر يتعدى على مديرة مدرسة في حلوان.. و«المعلمين» تتدخل

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة محمد عبد الله الأمين العام، تقريرا من النقابة الفرعية للمعلمين بحلوان، يفيد بتعرض مديرة مدرسة الشهيد أيمن محمد متولي (الرشاد سابقا)، بالسب والشتائم من أحد أولياء الأمور، فيما استدعى مسؤولو النقابة الفرعية الشرطة وتم تحرير محضر إثبات حالة.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وكلف خلف الزناتي نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، سيد علي، رئيس النقابة الفرعية بحلوان، بمتابعة محضر الشرطة واتخاذ كل الإجراءات القانونية اتجاه ولي الأمر، لعدم ضياع حق المعلمة مديرة المدرسة، القانونى والأدبي.

وتبين أن ولي الأمر، اقتحم المدرسة بعد منعه من الدخول قبل المواعيد المحددة لأولياء الأمور، وتعدى على مديرة المدرسة بالسب.

الواقعة تنتهي بالصلح

وأكد رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بحلوان، أن مديرة المدرسة قبلت الصلح مع ولى الأمر بعد تدخل عدد من الوسطاء، وقررت الإدارة التعليمية نقل أبناء ولي الأمر إلى مدرسة أخرى.

وكانت نقابة المعلمين قررت تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة مع بداية انطلاق الدراسة، وتخصيص رقم واتس أب 01555208606 ‏لتلقي شكاوى المعلمين، وتنفيذ تعليمات نقيب المعلمين بالتنسيق الكامل مع النقابات الفرعية واللجان النقابية لسرعة تلبية نداء أي معلم يواجه أي مشكلة خلال تأدية رسالته في تربية وتعليم الأجيال.