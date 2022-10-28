أهالي السويس سعداء بافتتاح ممشى النخيل: أضاف لجمال المنطقة ووفر فرص عمل

فرحة وسعادة بالغة شعر بها أبناء السويس، بعد افتتاح ممشى النخيل بطريق بور توفيق بمحافظة السويس، خلال احتفالات العيد القومي للمحافظة.

الممشي زاد الجمال جمالاً

ويقول أحمد رمضان، رئيس مبادرة «أجمل ما فينا» بمحافظة السويس، إن ممشى النخيل بطريق بور توفيق، أضاف جمالاً على جمال المنطقة التي شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث جرى رفع كفاءة وتطوير كورنيش السويس، ثم إضافة ممشى أهل السويس، والآن أضيف لكل هذا التطوير ممشى النخيل الذي جعل من المنطقة واحة خضراء ومتنفسًا في فصل الصيف وفي المناسبات المختلفة.

الممشى له بعد اقتصادي

محمد محسب، من أهالي المنطقة، قال إن إضافة ممشى النخيل فى السويس ، شيئ مفيد جداً حيث زاد من المساحة الخضراء، ومفيد من الناحية الاقتصادية، إذ وفر عددًا من فرص العمل بالمحلات المقامة فيه.

«صقر» يفتتح الممشى في العيد القومي للمحافظة

وكان اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس افتتح ممشى النخيل بأول طريق بورتوفيق على مساحة 50 ألف متر بتكلفة استثمارية تصل إلى 35 مليون جنيه، ويضم ممشى للمواطنين ومجمعًا للمطاعم وكافيتريات وقاعة أفراح وساحة انتظار السيارات، ويوفر 400 فرصة عمل لأبناء السويس.