موعد امتحانات شهر أكتوبر للصف الأول الإعدادي في مدن القناة.. السويس يوم 1 نوفمبر

أعلنت مديريات التربية والتعليم في محافظات القناة الثلاث موعد امتحانات شهر أكتوبر للصف الأول الإعدادي في أول امتحانات شهرية تعقد للطلاب بعد بدء العام الدراسي الجديد.

موعد امتحانات الصف الأول الإعدادي أكتوبر 2022 في السويس

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في السويس جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي، والمقرر انطلاقه في الأول من نوفمبر في مادة اللغة العربية على مدار ساعة ونصف، فيما يؤدي الطلاب يوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022 مادة اللغة إنجليزية على مدار ساعة ونصف ويؤدي الطلاب في يوم الخميس 3 نوفمبر مادة الرياضيات في زمن ساعة ونصف.

ويوم الأحد 6 نوفمبر يؤدي الطلاب الامتحان في مادة العلوم، وفي يوم الاثنين 7 نوفمبر يؤدي الطلاب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف، وتختتم يوم الثلاثاء 8 نوفمبر في مادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف.

موعد امتحانات شهر أكتوبر للصف الأول الإعدادى في الإسماعيلية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية جداول امتحانات شهر أكتوبر 2022 على مستوى مدارس المحافظة، والتي تنطلق الأحد المقبل 30 أكتوبر في مادة اللغة العربية، فيما يؤدي الطلاب امتحان اللغة الإنجليزية في يوم الاثنين 31 أكتوبر في حصة دراسية لكل مادة.

ويؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 1 نوفمبر امتحان جبر وإحصاء ومادة الهندسة، فيما يؤدي الطلاب يوم الأربعاء 2 نوفمبر امتحان الدراسات الاجتماعية والخميس 3 نوفمبر في مادة العلوم بحصة دراسية لكل مادة.

موعد امتحانات شهر أكتوبر للصف الأول الإعدادى في بورسعيد

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في بورسعيد جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي والتي انطلقت أمس الأربعاء 26 أكتوبر في مادتي الدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي، فيما أدى الطلاب الامتحانات اليوم الخميس في مادتي التربية الفنية واللغة الإنجليزية.

ويؤدي الطلاب الاثنين المقبل 31 أكتوبر امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية فيما يؤدي الطلاب امتحانات مادتي الجبر والاحصاء والهندسة الثلاثاء الأول من نوفمبر وتختتم الامتحانات يوم الاربعاء 2 نوفمبر في مادة العلوم.