مصدر بـ«التعليم»: أسئلة امتحانات شهر أكتوبر وضعت وفق نظام التقييم الجديد

وضعت المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والتوجيه الفنى في المدارس، أسئلة امتحانات شهر أكتوبر 2022 لطلاب صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، إذ إنّ أسئلة الامتحانات تقيس الفهم ونتاج التعلم، وليس الحفظ والتلقين، علاوة على أن امتحانات الشهر ستبدأ من يوم الأحد المقبل الموافق 30 أكتوبر، وتحتوى أسئلة الامتحانات فيما درسه الطالب من مقررات دراسية في شهر أكتوبر فقط، خلال العام الدراسي الجديد.

امتحانات شهر أكتوبر 2022 تعقد ورقيا

وأكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات شهر أكتوبر 2022 ستعقد ورقيا لجميع طلاب صفوف النقل، ولن تكون الأسئلة موحدة، لكن كل إدارة تعليمية لها امتحاناتها الخاصة بها، مشيرا إلى أن الأسئلة وضعت وفق نظام التقييم الجديد، الذي يستهدف قياس الفهم ونواتج التعلم حسب طبيعة كل مادة، على أن تعقد الامتحانات الشهرية بدءًا من يوم الأحد المقبل في اليوم الدراسي للطلاب بما يعادل حصة دراسية لكل مادة دراسية.

أسئلة امتحانات شهر أكتوبر 2022 ستكون مباشرة

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسئلة امتحانات شهر أكتوبر 2022 لطلاب صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي ستكون مباشرة بعيدة كل البعد التعقيد، لافتا إلى أن العام الدراسي الجديد يسير بصورة منتظمة وطبيعية للأسبوع الرابع على التوالى، موضحا أن هناك تعليمات مشددة من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتسجيل الغياب والحضور لجميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، بشكل يومي.

تنفيذ إجراءات ضد كورونا خلال عقد امتحانات شهر أكتوبر 2022

وأوضح المصدر، أن هناك تعليمات مشددة من قبل وزير التعليم لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بضرورة تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ للوقاية من تفشي فيروس كورونا خلال عقد امتحانات شهر أكتوبر 2022 لطلاب صفوف النقل، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، مؤكدا أنّ الطالب في سنوات النقل سيكون توزيع درجاته في كل مادة كالتالي «80% من درجة اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة (الانضباط) + و5% على السلوك».