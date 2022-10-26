جدول امتحانات شهر أكتوبر 2022 للصفين الأول والثاني الإعدادي بكفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، موعد امتحانات شهر أكتوبر للصفين الأول والثاني الإعدادي، للعام الدراسي الحالي 2022 - 2023، على أن يجري أداء الامتحانات أثناء اليوم الدراسي، وألا يخل إجراء الامتحانات بانتظام الدراسة، أو يُسبب تعطيل للعملية التعليمية.

موعد امتحانات شهر أكتوبر للصف الأول والثاني الإعدادي

وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه من المقرر البدء في امتحانات أكتوبر 2022 للصفين الأول والثاني الإعدادي، من الأحد الموافق 30 من أكتوبر الجاري، حتى 3 نوفمبر المقبل، إذ تستمر لمدة أسبوع.

وأوضح المصدر، أن الامتحانات ستكون في 8 مواد دراسية، بالنسبة لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي، وهي مواد: «اللغة العربية، التربية الدينية، اللغة الإنجليزية، الدراسات الاجتماعية، التربية الفنية، الرياضيات، العلوم، الحاسب الآلي»، بواقع نصف فترة لكل مادة.

إرسال جداول الامتحانات للإدارات التعليمية

وأكد المصدر، أنه جرى إرسال جداول الامتحانات إلى جميع الإدارات التعليمية لنشرها في المدارس الإعدادية أمام الطلاب، كما جرى التنبيه على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظاً على سلامة الطلاب.