ضبط أكثر من ألف عبوة حلوى مجهولة المصدر في سوهاج

تمكن فريق من إدارة مراقبة الأغذية بمركز طهطا ضم كلا من عبد الرؤوف المغربي وسعد سعيد أمين مراقبي الأغذية وبالتعاون مع مباحث التموين والجهات المعنية، من ضبط 1050 عبوة حلوى مجهولة المصدر وبها ألوان ومحليات صناعية غير مصرح بها، وتؤثر على صحة المواطنين خاصة الأطفال، وذلك في إطار تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، بضرورة تكثيف الحملات على الأسواق وأماكن تداول الأغذية، وتوجيهات الدكتور سامي النجار وكيل وزاره الصحة بسوهاج، والدكتورة كريمة حامد وكيل مديرية الصحة بسوهاج وتحت إشراف دكتوره غادة أحمد مدير عام الطب الوقائي ومحمد حسن مراقب عام الأغذية بالمديرية.

العبوات تباع بجوار المدارس وبمحال البقالة

وتبين أن هذه العبوات تباع بجوار المدارس وبمحال البقالة، وجرى سحب عينات من المضبوطات وإرسالها إلى معامل وزارة الصحة للفحص، وتحرير محضر جنح قسم شرطة طهطا رقم 10312 لسنة 2022.

حملات لضبط المخالفين ولحماية المواطن

تأتي هذه الحملات لضبط المخالفين وحماية المواطن وضمان حصوله على غذاء أمن وصحي وردع المخالفين.