تكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية لمتابعة أسعار الخبز والفينو

وجَّه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مديريات التموين على مستوى المحافظات بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك للرقابة على أسعار الخبز السياحي والفينو في المخابز السياحية التي استفادت من شراء الدقيق بسعر مخفض من هيئة السلع التموينية.

أسعار الخبز الحر والفينو

ومنحت وزارة التموين طن الدقيق الفاخر استخلاص 72% للمخابز السياحية والأفرنجية التي تنتج الخبز الحر والفينو مقابل التزامها بالأسعار الرسمية التي حددتها الوزارة، مع إقرار مخالفة ذلك لغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، إذ تشمل الأوزان والأسعار الرسمية التي اشترطت وزارة التموين أن تعلن وتعلق في مكان واضح بواجهة وباب المخبز لإظهار السعر الرسمي للمستهلكين، كالتالي:

*سعر الرغيف السياحي وزن 75 جراما جنيه واحد.

* سعر الرغيف الفينو وزن 40 جراما 75 قرشا.

* سعر الرغيف الفينو وزن 60 جراما جنيه واحد.

وتتابع الحملات التموينية استلام المخابز السياحية ومصانع المكرونة للدقيق من وزارة التموين بسعر مخفض، مع التفتيش على التزامهم بالأسعار الرسمية، من أجل تخفيف العبء على المواطنين في أسعار الخبز الحر والفينو، خاصة بعد بدء العام الدراسي واحتياج المواطنين للخبز والفينو كسلعة أساسية خاصة للمواطنين غير المقيدين على البطاقات التموينية.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على بيع الدقيق للمخابز السياحية والأفرنجية المرخصة فقط حتى يوم 15 نوفمبر المقبل، مؤكدا أن هيئة السلع التموينية تشترط منح الدقيق للمخابز المرخصة فقط، محددة الاتصال على رقم الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية «16528» أو من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك الذي يحمل رقم «19588».