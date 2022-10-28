معلومات عن الفندق الفائز بـ«الأفضل في إفريقيا».. مبني على الطراز الفرعوني

فازت الغردقة بجائزة «أفخم فندق في إفريقيا 2022»، من قبل هيئة جوائز الفنادق العالمية الفاخرة «World Luxury Hotel Awards»، ويعد الفندق الفائز من المنتجعات السياحية الكبرى التي تجذب مشاهير العالم في الفن والرياضة، وشهد تنظيم فعاليات عالمية كبرى، منها حفل «أحسن لاعب في إفريقيا» قبل عامين.

ويقول بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الفندق الفائز، يقع في منطقة سهل حشيش جنوب مدينة الغردقة على حافة منحدر بين الجبل والبحر، ومبني على طراز معبد الملكة حتشبسوت بالطراز الفرعوني، وهو شاهق الارتفاع، ومدرج، ويضم أكثر من حمام سباحة بنظام المدرج في حضن الجبل.

حفل أحسن لاعب في إفريقيا

واستضاف الفندق حفل أحسن لاعب في إفريقيا 2020، بحضور شخصيات عالمية ومشاهير الفن والرياضة وشخصيات عامة في مسرح عائم لأول مرة على شاطىء البحر.

ويعد الفندق بطرازه الفرعوني، وجهة مشاهيرالعالم، إذ استضاف من قبل اللاعب كريم بنزيما الفائز بالكرة الذهبية لأحسن لاعب في العالم، وكيلور نافاس حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان وراموس نجم نادي ريال مدريد السابق و عائلة كريستيانو رونالدو اللاعب العالمي وساديو مانيه نجم نادي بايرن ميونخ وليفربول السابق.

تصوير المسلسلات والأفلام

وبحسب «أبو طالب»، جرى تصوير عدد من المسلسلات والأفلام بالفندق، آخرها مسلسل «دايما عامر» الذي جرى عرضه على القنوات الفضائية في شهر رمضان الماضي، ولاقى نجاحًا كبيرًا.

ويقع الشاطئ الخاص بالفندق الفائز، على منطقة الشعاب المرجانية والكائنات البحرية النادرة الظهور، إذ يفضل السائحون ممارسة السنوركليج والغطس ورؤية أعماق البحر من أقرب نقطة من الشاطىء.