الغردقة تحصد جائزة «أفضل فندق في إفريقيا 2022».. وجهة سياحية عالمية

تظل محافظة البحر الأحمر خصوصًا مدينة الغردقة، من الوجهات السياحية المفضلة على مستوى العالم، لما تتميز به من أجواء معتدلة ومزارات سياحية طبيعية تجذب أنظار السائحين، وتجعلهم يرغبون في العودة مرارًا وتكرارًا، وتجلى ذلك مؤخرا في حصول مدينة الغردقة على جائزة أفخم فندق في أفريقيا لعام 2022، من قبل هيئة جوائز الفنادق العالمية الفاخرة، إذ حاز أحد المنتجعات السياحية الكبرى بمنطقة سهل حشيش جنوب المدينة على الجائزة العالمية.

أفضل فندق في الغردقة

وأوضح محمد الدفراوي مدير عام المنتجع الفائز بجائزة الأفضل من قبل هيئة جوائز الفنادق العالمية الفاخرة «World Luxury Hotel Awards»، أن هذا التكريم تأكيدًا على مكانة الغردقة سياحيًا والأداء المميز وفخامة الخدمة المقدمة للضيوف والزوار، لافتًا في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن المنتجع نجح في استضافة حفل «أفضل لاعب في أفريقيا» في بداية عام 2020.

«الغردقة تمتلك مقومات طبيعية وسياحية هائلة»، بهذه الكلمات عبر أبو المجد نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر لـ«الوطن»، عن شعوره بالسعادة والفخر بعد فوز أحد المنتجعات السياحية الكبرى بالغردقة بجائزة عالمية: «تلك الإمكانيات الهائلة جعلت الغردقة محط أنظار الجميع».

الغردقة تحصد جوائز عالمية

وكشف محمد عيد الخبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر، أن جوائز الفنادق العالمية الفاخرة تقدمها منظمة عالمية متميزة بتصنيف الفنادق بمختلف فئاتها، لافتًا إلى أن المنظمة تكرم الفنادق التي تتمتع بمرافق فاخرة وخدمات مرموقة، وتعد هذه الجوائز دولية والأكثر أهمية في قطاع الفنادق الفاخرة على مستوى العالم.

وتعد الغردقة مقصدًا سياحيًا عالميًا، بحسب الخبير التسويقي بالبحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، حيث تمتلك مقومات طبيعية جعلتها ضمن أفضل المقاصد السياحية في العالم ومن أفضل عشرة وجهات سياحية طبقا لموقع «تريب أدفايزر» الشهير: «ذلك نتاج طبيعي لمجهودات الدولة المبذولة في الاهتمام بالقطاع السياحى بفضل توجيهات الرئيس السيسى رئيس الجمهورية»