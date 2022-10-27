وصول آلاف السائحين إلى الغردقة ومرسى علم على متن 132 رحلة اليوم

تستقبل الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينتي الغردقة ومرسى علم، اليوم الخميس، آلاف السائحين على متن 132 ‪ رحلة طيران، بحسب جدول تشغيل الرحلات الطيران المعلنة بمطارات البحر الأحمر، ووسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وصول آلاف السائحين

وأشار مصدر ملاحي لـ«الوطن»، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات كشف وصول 132 ‪ رحلة طيران سياحية على متنها قرابة آلاف السائحين من دول أوروبا، حيث من المقرر وصول 112 رحلة إلى مطار الغردقة و20 رحلة إلى مطار مرسى علم.

ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق

وكشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن حركة تشغيل رحلات الوصول بمطاري الغردقة ومرسى علم، واصلت ارتفاعها تزامناً مع بدء الموسم السياحي الشتوي، مؤكدا لـ«الوطن» ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق، ومن المتوقع أن تصل إلى 100% في منتصف شهر ديسمبر المقبل، تزامنا مع احتفالات أعياد الكريسماس وعيد الميلاد المجيد، مشيرا إلى أن دول بولندا والتشيك وألمانيا وإيطاليا هي الأعلى وصولا في رحلات الطيران السياحية الوافدة.