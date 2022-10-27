طقس الغردقة يجذب آلاف السائحين.. إقبال كبير على رحلات الغوص والسنوركل

في الوقت الذي تشهد فيه البلاد أجواء غير مستقرة وتقلبات في الأحوال الجوية وسقوط أمطار على بعض المدن والمناطق، يشهد طقس الغردقة أجواء مستقرة وشمسا مشرقة وحرارة 27 درجة مئوية نهارا، وذلك حسب هيئة الأرصاد الجوية التي أفادت في بيان لها، اليوم، أن درجات الحرارة في الغردقة تتراوح من 21 إلى 31 درجة مئوية مع استقرار الأحوال الجوية.

طقس الغردقة يجذب آلاف السائحين

وجذب طقس الغردقة آلاف السائحين من مختلف الجنسيات، فضلوا قضاء إجازتهم على شواطئ الغردقة؛ للاستمتاع والإقبال على الرحلات البحرية وخاصة رحلات الغواصة لمشاهدة الشعب المرجانية والأسماك الملونة والكائنات البحرية النادرة.

زيارة المحميات الطبيعية

وقال أحمد بيجو منظم رحلات بحرية بالغردقة في تصريحات لـ«الوطن» إن طقس الغردقة المستقر ساعد على انتعاش حركة الرحلات البحرية، خاصة رحلات الغطس والسنوركل والغواصة، وجذبت آلاف السائحين يوميا عبر عشرات المراكب السياحية التي تبحر في التاسعة صباحًا إلى الجزر والمحميات الطبيعية بالغردقة وتعود في الرابعة عصرًا.

ومن جانبه قال بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، إن رحلات الغواصة تشهد انتعاشة سياحية، وحرصت بعض شركات السياحة على وضع رحلة الغواصة ضمن برنامج السائح.

موضحا أن رحلة الغواصة مدتها ساعتين يتخللها وقفة في مكان الشعاب المرجانية على الشواطئ لممارسة الغطس والسنوركل، لافتا إلى أن منظر الشعاب المرجانية والكائنات البحرية والأسماك الملونة من داخل الغواصة في أعماق البحر يجذب السائحين.