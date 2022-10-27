انتشال جثتين من ضحايا الغرق في نهر النيل بسوهاج «صور»

نجحت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة سوهاج، في انتشال جثتين لشاب وطفل غرقا في نهر النيل بدائرة مركز دار السلام، وجرى نقلهما إلى مشرحة مستشفى جرجا العام، وجار البحث على الغرقى الآخرين.

تفاصيل غرق 4 أشخاص في سوهاج

وتلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بأنه تبلغ لمركز شرطة دار السلام بغرق 4 أشخاص في نهر النيل ناحية قرية البلابيش بحرى دائرة المركز، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط المركز إلى محل الواقعة.

نقل الجثتين إلى المشرحة

وبالفحص تبين غرق «ح . ر 25 عامًا، وإ. ح 14 عامًا»، وشقيقتيه «آ . ح 19 عامًا، ون .ح 17 عامًا»، أثناء قيامهم بغسل البطاطين مع والدتهم، ربة منزل 47 عامًا، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنقاذ الأم ونقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وانتشال جثتي الأول والثاني ونقلهما إلى مشرحة مستشفى جرجا العام، وجار تكثيف الجهود للبحث عن جثتي الشقيقتين الثالثة والرابعة، وتم إخطار جهات المختصة لمباشرة التحقيق.