امتحانات شهر أكتوبر للصف الأول الإعدادي بالدقهلية.. اعرف المنهج المقرر

تبدأ امتحانات شهر اكتوبر للصف الأول الإعدادي لشهر أكتوبر 2022 في محافظة الدقهلية يوم الأحد المقبل، وتستمر حتى الخميس 3/11/2022، في أثناء الحصة الخامسة من اليوم الدراسي، حسب الجدول المعلن في المدارس ووفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

واعتمد ناصر شعبان شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، جدول امتحانات شهر أكتوبر 2022 للصف الأول الاعدادي، بحيث يمتحن الطلاب مادتين يوميًا، باستثناء أول يوم «لغة عربية»، ثم الإثنين «هندسة وتربية دينية»، الثلاثاء «لغة إنجليزية وجبر وإحصاء»، الأربعاء «علوم، حاسب آلي» والخميس «دراسات وتربية فنية».

امتحانات شهر أكتوبر للصف الأول الإعدادي

وقال مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، لـ«الوطن»، إنه جرى اعتماد الأجزاء التي سيأتي منها امتحانات شهر أكتوبر للصف الأول الإعدادي، وهي كما يلي:

اللغة العربية

- النحو: همزة القطع وألف الوصل – أنواع الخبر – الضمائر البارزة.

- النصوص الأدبية: عشقناك يا مصر لفاروق جويدة حفظ 6 أبيات – حديث شريف من مكارم الأخلاق حفظ.

- القراءة: الحرية – صيانة المال العام - سبيل النجاح.

- قصة عقبة بن نافع: الفصول من الأول إلى الخامس.

- اللغة الإنجليزية: الوحدتين الأولي والثانية.

- العلوم: الوحدة الأولى: المادة وتركيبها: (درس المادة وخواصها ودرس تركيب المادة).

الدراسات

- الجغرافيا: الوحدة الأولى: رحلة عبر الفضاء- «الدرس الأول ظواهر كونية»، «الدرس الثاني مجموعتنا الشمسية».

- التاريخ: الوحدة الرابعة: مصر التاريخ- الدرس الأول وحدة شعب»، «الدرس الثاني عصر بناة الأهرامات».

الرياضيات

- الجبر والإحصاء: مجموعة الأعداد النسبية، ومقارنة وترتيب الأعداد النسبية، جمع الأعداد النسبية، خواص عملية الجمع في مجموعة الأعداد النسبية، طرح الأعداد النسبية، ضرب الأعداد النسبية.

- الهندسة والقياس: مفاهيم هندسية (القطعة المستقيمة- الخط المستقيم- الشعاع – الزاوية- أنواع الزاوية- الزاويتان المتجاورتان الزاويتان المتكاملتان- إذا كانت الزاويتان المتجاورتان متكاملتين- الزاويتان المتقابلتان بالرأس- الزوايا المتجمعة حول النقطة- منصف الزاوية) - التطابق.

التربية الإسلامية

- الوحدة الأولى: سورة يس الآيات من (1: 13) حفظ وتلاوة.

- الوحدة الثانية: قدرة الله وتدبيره، الدرس الأول: مظاهر قدرة الله، الدرس الثاني: جمال صنع الله

- قصة أسماء بنت أبي بكر: الفصل الأول

الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

- أساسيات الكمبيوتر- ماهية نظم التشغيل - واجهة نظم التشغيل الرسومية.