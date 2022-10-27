«حياة كريمة» تقدم دعما لنصف مليون أسرة و«التحالف الوطني» يطلق «ستر وعافية 2» بالقليوبية

كشفت مؤسسة «حياة كريمة» عن حزمة أنشطة جديدة، تستهدف خلالها تقديم المزيد من الدعم النقدى والغذائى للأسر الأولى بالرعاية بمختلف المحافظات، بما يتماشى مع قرارات الحماية الاجتماعية الجديدة، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وفى إطار توحيد الجهود التنموية وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

صرف دعم نقدي 300 جنيه لـ16 ألف أسرة وقوافل صحية وحملات توعية بالمحافظات

وقالت مؤسسة «حياة كريمة»، وفق بيان صدر أمس، إنه سيتم تقديم دعم غذائى ونقدى للمواطنين، يتمثل فى توزيع نصف مليون صندوق مساعدات غذائية، بالإضافة إلى صرف دعم نقدى لنحو ١٦ ألف أسرة بمبلغ مالى وقدره ٣٠٠ جنيه، للفئات الأولى بالرعاية بمختلف محافظات الجمهورية، موضحة أن هذا الدعم يأتى «تنفيذاً لتوصيات الرئيس خلال كلمته فى ختام المؤتمر الاقتصادى، بشأن التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، والذى انطلقت فعالياته خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجارى فى العاصمة الإدارية الجديدة».

وأكد البيان أن مؤسسة «حياة كريمة» أشادت بتوصيات الرئيس السيسى، فى المؤتمر الاقتصادى بشأن التوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن ما يتم تقديمه من دعم للمواطنين يمثل سعياً منها لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع الدور المجتمعى لمؤسسة حياة كريمة تجاه المواطنين الأكثر احتياجاً فى مختلف محافظات الجمهورية لتحقيق حياة كريمة لهم، وضمن جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى والذى تأتى المؤسسة كأحد أعضائه ومؤسسيه مع عدد من الكيانات الرائدة فى العمل التنموى فى مصر. وفى سياق متصل، أطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى قافلة «ستر وعافية ٢» بمركز كفر شبين بمحافظة القليوبية، بمشاركة ١٣ مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدنى، وقال بيان للتحالف أمس، إن المؤسسات المشاركة بالقافلة: «مؤسسة راعى مصر، مؤسسة العربى، مؤسسة أبوالعينين، مؤسسة عدالة ومساندة، مؤسسة مصر الخير، مؤسسة الأورمان، مؤسسة بهية، الهيئة القبطية الإنجيلية، مؤسسة مصطفى محمود، مستشفى الناس، مؤسسة صناع الحياة، مؤسسة صناع الخير»، بالإضافة إلى مشاركة الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، والتى تأتى كشريك نجاح رئيسى فى القافلة، كما أسهم فى تنظيم القافلة ما يقرب من ٢٠٠٠ متطوع وتنفيذى من مؤسسات التحالف الوطنى، واستهدفت القافلة تقديم خدمات لنحو 10 آلاف مستفيد، من خلال تنفيذ حزمة متنوعة من المبادرات الاجتماعية، بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية.

الخدمات سلع غذائية ولحوم مجمدة ومستلزمات مدرسية وتنظيم معارض ملابس

وأكد التحالف تنوع الخدمات المُقدمة بالمجان للمواطنين لتشتمل على: توزيع سلع غذائية، ولحوم مجمدة، ومستلزمات مدرسية، وتنظيم معرض ملابس، بالإضافة إلى تقديم قوافل صحية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية والعلاجية وتوفيرها بشكل مجانى للأسر الأولى بالرعاية، كما شملت العديد من التخصصات مثل: «رمد، عظام، باطنة، نساء، جلدية، أطفال، قلب»، كما شملت القافلة تقديم مبادرات توعوية بهدف رفع الوعى عند الأسر الأولى بالرعاية فى بعض القضايا الهامة، مثل: التوعية للوقاية ضد أمراض سرطان الثدى، والتوعية بشأن الصحة الإنجابية للأسرة، والتوعية لذوى الاحتياجات الخاصة، كما تمت إقامة كرنفال رائع للأطفال من فقرات متنوعة ومسرح للعرائس وغيرها من الأنشطة المخصصة للأطفال.

يُذكر أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى كان قد انطلق فى 13 مارس 2022، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر، حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكياناً خدمياً وتنموياً، منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذى يضم فى عضويته 30 اتحاداً نوعياً و27 اتحاداً إقليمياً، والتى تعمل فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها، حيث يضم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى عضويته كلاً من (الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومؤسسة حياة كريمة، ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى، ومؤسسة الجود الخيرية، وجمعية الأورمان، وبنك الطعام المصرى، ومؤسسة مصر الخير، ومؤسسة مجدى يعقوب، والمعهد القومى للأورام بكل فروعه، والهيئة القبطية الإنجيلية، ومؤسسة بهية، ومؤسسة أهل مصر، ومؤسسة صناع الحياة، ومؤسسة راعى مصر، وجمعية رسالة، وجمعية الباقيات الصالحات، وجمعية رعاية مرضى الكبد، ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربى لتنمية المجتمع، وجمعية الدكتور مصطفى محمود، ومؤسسة صناع الخير، ومؤسسة كير، ومؤسسة عدالة ومساندة، ومؤسسة أبوالعينين.