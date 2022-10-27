مؤسسة «حياة كريمة»: زيادة أعداد توزيع الكراتين الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا

قال محمد طاهر، رئيس القطاع التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، إن هناك مبادرات متتالية يجرى تنظيمها، لأن دور المؤسسة على الأرض التواجد دائما بجانب المواطنين في ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها مصر مثل كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

مؤسسة حياة كريمة تكثف دعمها للمواطنين

وأضاف «طاهر»، خلال اتصال هاتفي على شاشة extra news، أنه مع حزمة القرارات الاقتصادية الأخيرة الناتجة عن المؤتمر الاقتصادي، كان لابد من مؤسسة حياة كريمة، تكثيف هذا الدعم، والوقوف بجانب المواطنين الذين تحملوا كل الظروف.

وتابع: «مؤسسة حياة كريمة باعتبارها جزء من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كان لابد أن تعمل بصف واحد بجانب المواطنين، سواء على مستوى الحزم الاقتصادية والحماية الاجتماعية والدعم المالي والنقدي للتخفيف عن كاهل المواطن عبء تبعات هذه الأزمات الاقتصادية».

وأشار إلى أن مؤسسة حياة كريمة قررت تكثيف الحزم الاجتماعية التي تقدمها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي، إذ جرى توزيع 500 ألف صندوق حماية اجتماعية على كل قرى مصر.

نصف مليون كرتونة غذائية

أوضح أن حزم المساعدات لم تتوقف، ولكن لابد في ظرف استثنائي وفي ظل توجيه رئاسي بتكثيف حزم الحماية، وبدلا من توزيع 100 ألف كرتونة جرى تزويدها لتصبح نصف مليون كرتونة غذائية وصندوق حماية اجتماعية لتوزيعها لكل قرى الجمهورية بالكامل.

وأفاد أنه بجانب الدعم النقدي أو المنحة الاستثنائية التي تصدرها مؤسسة حياة كريمة لـ16 ألف أسرة، هناك زيادة لهذا العدد لتوفير مظلة اجتماعية لأكبر عدد من الأسر الأكثر احتياجا.

وأكد أنه في ظل توسيع مظلة حياة كريمة والحماية الاجتماعية، كان لابد من خلال عناصر مؤسسة حياة كريمة على الأرض بالتأكد من دعم الأسر الأكثر استحقاقا والأولى بالرعاية.