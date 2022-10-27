موعد امتحانات شهر أكتوبر 2022 للصف الثاني الإعدادي بمدن القناة.. تنتهي 8 نوفمبر

أعلنت إدارات التعليم الاعدادي في محافظات القناة الثلاث السويس والإسماعيلية وبورسعيد عن موعد امتحانات شهر أكتوبر للصف الثاني الإعدادي والتي تنعقد في آخر أيام الشهر الجاري على مستوى الجمهورية.

موعد امتحانات شهر أكتوبر 2022 للصف الثاني الإعدادي بالإسماعيلية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في الإسماعيلية بدء امتحانات الصف الثانى الاعدادى الأحد المقبل 30 أكتوبر في مادة اللغة العربية، فيما يؤدي الطلاب الاثنين 31 أكتوبر الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية.

ويؤدي الطلاب الامتحان يوم الثلاثاء 1 نوفمبر في مادة الجبر والإحصاء والهندسة، ويؤدي الطلاب في يوم الأربعاء 2 نوفمبر الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية، وتختتم الامتحانات الخميس 3 نوفمبر في مادة العلوم.

موعد امتحانات شهر أكتوبر 2022 للصف الثاني الإعدادي في السويس

وفي محافظة السويس أعلنت مديرية التربية والتعليم في المحافظة عن موعد امتحانات الصف الثاني الإعدادي أكتوبر 2022 لتبدأ الثلاثاء 1 نوفمبر في مادة اللغة العربية فيما يؤدي الطلاب في يوم الأربعاء 2 نوفمبر امتحان اللغة الإنجليزية.

ويؤدي الطلاب يوم الخميس 3 نوفمبر امتحان الرياضيات، فيما يؤدي الطلاب الأحد 6 نوفمبر الامتحان في مادة العلوم الاثنين 7 نوفمبر 2022 دراسات اجتماعية، على أن تختتم الامتحانات الثلاثاء 8 نوفمبر في مادة التربية الدينية.

موعد امتحانات شهر أكتوبر 2022 للصف الثاني الإعدادي في بورسعيد

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في بورسعيد عن جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي والتي انطلقت أمس الأربعاء 26 أكتوبر في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، فيما أدى الطلاب الامتحانات اليوم الخميس في مادتي الجبر والاحصاء والهندسة.

ويؤدي الطلاب الاثنين المقبل 31 أكتوبر امتحان مادتي اللغة الانجليزية والتربية الفنية، فيما يؤدي الطلاب امتحانات العلوم والحاسب الآلي الثلاثاء الأول من نوفمبر، وتختتم الامتحانات يوم الأربعاء 2 نوفمبر في الدراسات الاجتماعية.