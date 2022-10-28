إبراهيم عيسى: قرارات مرونة سعر الصرف حتمية والحكومة تلتزم باتفاقها مع صندوق النقد

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن قرارات البنك المركزي، يوم الخميس، كان لها ردود فعل متباينة متفاوتة يجمعها الترقب والانتظار والأمل في أن يحمل المستقبل أمورًا إيجابية أفضل، مشيرًا إلى أن الجميع يتابع سعر الدولار بقلق وكأنهم يتابعون نتائج سباق.

القرارات من توصيات المؤتمر الاقتصادي

وأضاف «عيسى»، في تعليق ببرنامج «حديث القاهرة» على فضائية «القاهرة والناس» الخميس، أن قرارات الحكومة الأخيرة تنعكس على ملايين الأسر، والحكومة حريصة على أن يكون كل قرار مؤثر، والقرارات متوقعة ولكن توقيتها مفاجئ، موضحًا أن القرارات الاقتصادية كانت متوقعة وهي من توصيات المؤتمر الاقتصادي.

الحكومة لم تؤجل القرارات

واستكمل: «القرارات كانت رأس حربة المؤتمر، والمفاجئ التوقيت لأن البعض تصور أن الحكومة من الممكن أن تؤجل هذه القرارات تحسبًا وتحسسًا لما بعد صدور هذه القرارات».

القرارات حتمية

وتابع: «قرارات مرونة سعر الصرف حتمية، وتعني ببساطة إصرار الحكومة على الالتزام باتفاقها مع صندوق النقد الدولي».

وأوضح: أن الحكومة تتخذ قراراتها دون الالتفات للدعوات التي يتم إطلاقها لإثارة الشغب في 11 نوفمبر، مؤكدًا: «الموضوع مش شاغل صناع القرار رغم وجود حالة من الإحباط في الشارع المصري».