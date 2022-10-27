بعد عرضه حصريا على «الحياة».. حفل ديانا حداد بمهرجان الموسيقى العربية يتصدر «تويتر»

بعد ظهورها للمرة الأولى في مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 31، تصدر حفل الفنانة ديانا حداد الذي نقلته شبكة تليفزيون الحياة حصريا عبر شاشتها، تريند موقع التغريدات القصيرة «تويتر» في مصر.

إشادات واسعة من الجمهور

وبالتزامن مع نقل الفعاليات، حصد الحفل إشادة واسعة من الجمهور، فضلًا عن الإشادة بما تقدمه «الحياة» للمواطن المصري والعربي، عبر برامج هادفة، فضلاً عن النقل الحصري لبرامج وفعاليات فنية تطرب الأذن، وترفه عن المشاهدين.

وانطلق حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الـ 31 بدار الأوبرا المصرية، بحضور كل من وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح الموسيقار علي إسماعيل، تقديرًا لمشواره الغنائى الكبير الملىء بالإنجازات.

فعاليات مهرجان الموسيقى العربية

ومن المُقرر أن تستمر فعاليات مهرجان الموسيقى العربية حتى يوم الخميس 3 نوفمبر المقبل، وتضم 39 حفلًا غنائيًا وموسيقيًا، بمشاركة 99 فنانًا من 9 دول عربية هي «مصر، والمغرب، والأردن، ولبنان، وسوريا، والعراق، والبحرين».

ويشارك عدد من الفنانين في فعاليات المهرجان، بينهم الموسيقار الكبير عمر خيرت، والمايسترو سليم سحاب، والفنان محمد منير، وهاني شاكر، وراغب علامة، وكارول سماحة، وديانا حداد، ومدحت صالح، وأصالة.