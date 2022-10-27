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ديانا حداد تصعد إلى مسرح النافورة على نغمات «يا مايا»

كتب:

محمود الرفاعي
10:08 م | الخميس 27 أكتوبر 2022
ديانا حداد

ديانا حداد

صعدت الفنانة اللبنانية ديانا حداد على مسرح مهرجان الموسيقى العربية، على نغمات أغنيتها الشهيرة «يا مايا»، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

مشاركة ديانا حداد في مهرجان الموسيقي العربية 

تعد مشاركة ديانا في المهرجان، الأولى بمشوارها الفني، إذ من المقرر أن تشدو خلال الحفل بأكثر من عشر أغنيات، منها مصرية ولبنانية وخليجية.

ديانا في كلمتها أما الجمهور المصري قالت: «شرفتوني بحضوركم، وأشكر كل القائمين على الدعوة الجميلة للغناء في مهرجان الموسيقى، وأشكر وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، وكل العاملين بالمهرجان».

رامي إبراهيم أحيا الفقرة الأولى من الليلة الثامنة لمهرجان الموسيقى العربية

كان الموسيقار رامي إبراهيم، أحيا الفقرة الأولى من الليلة الثامنة لمهرجان الموسيقى العربية، بعزف مقطوعة سماعي محير ومقطوعة «ذكرى أجواء الحب»، تأليف يورجو باغنوس، ثم ينهى فقرته بصولو «نبتدي منين الحكاية»، من المقرر أن يشدو الفنان مدحت صالح بالفقرة الأخيرة من الحفل بمجموعة من أهم وأشهر أغنياته.

الحياة تنقل حفلات مهرجان الموسيقى العربية 

وتنقل شبكة تليفزيون الحياة حصريا، حفلات مهرجان الموسيقى العربية، المُقام خلال الفترة من 20 أكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل، على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، وتصدرت القناة محركات البحث على «تويتر» خلال اليومين الماضيين؛ نظرا لنقلها الحفلات بشكل مميز. 

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بقلم محمود الرفاعي