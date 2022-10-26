ديانا حداد لـ«الوطن»: الغناء في الأوبرا المصرية شرف كبير

أعربت الفنانة اللبنانية ديانا حداد عن سعادتها بالغناء لأول مرة في مهرجان الموسيقى العربية، المقام حاليًا في دار الأوبرا المصرية على مسرح النافورة.

ديانا حداد تشدو في مسرح النافورة

وقالت ديانا حداد لـ«الوطن» إن الغناء لأول مرة في المهرجان يعد شرفًا كبيرًا لها، مؤكدة أنها تأمل دومًا في الغناء في مصر التي كانت سببًا في نجاحها في يوم من الأيام.

وأكدت أنها جهزت جدول أغنيات كبيرا ومتنوعا لكي تقدمه في الحفلة المقرر إقامتها غدًا.

ومن المقرر أن تكون ديانا حداد نجمة الفقرة الأولى من حفل الليلة الثامنة من المهرجان مع الفنان مدحت صالح، الذي سيقدم هو أيضًا حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات المهرجان.

ونشرت «حداد» صورة لها مع الفنانة شيرين عبدالوهاب وكتبت: «خلال الأيام الماضية، تابعت بحزن يلي عم بتمر فيه حبيبة قلبي شيرين، بتمنالك تصيري أحسن لأنك أقوى من هالعارض وترجعي لمحبينك أفضل من أول».

ديانا حداد تطمئن على شيرين

وتواجدت الفنانة ديانا حداد في مصر قبل حفلها من أجل زيارة شيرين عبدالوهاب للاطمئنان عليها.

كان مهرجان الموسيقى العربية قد انطلق الأسبوع الماضي وشارك فى الحفلات عدد كبير من نجوم الغناء المصريين والعرب أمثال راغب علامة وكارول سماحة ورامي عياش وعفاف راضي ومحمد محسن وعلي الحجار ومحمد الحلو ومدحت صالح».