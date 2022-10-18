محمد رمضان: ديانا حداد الفنانة اللبنانية الوحيدة التي أحب تقديم دويتو معها

وجهت مذيعة لبنانية سؤالا للفنان محمد رمضان خلال تواجده في مهرجان «موريكس دور»عن من الفنانة اللبنانية التي يحب ان يقدم معها دويتو غنائي فجاء رده قائلا:«ديانا حداد هي اللبنانية الوحيدة التي أحب تقديم معها دويتو».

محمد رمضان يحصل على جائزة النجم العربي الأكثر جماهيرية

وحصل محمد رمضان على جائزة النجم العربي الأكثر جماهيرية من مهرجان «موريكس دور» في دورته الـ22 والذى يحمل عنوان «انهض يا لبنان»، وتقابل ديانا حداد جمهورها في مصر بحفل ضخم يقام في دار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.

ديانا حداد تتصدر تريند يوتيوب

ووضعت «ديانا حداد» لائحة طويلة بالأغاني التي تنوي تقديمها وستطلب من جمهورها الإختيار من بينها، كما وعدت أنها ستقدم على المسرح أغاني لعمالقة الفن، كما تصدرت ديانا حداد تريند يوتيوب بأغنية "أحلى كبل"، التي طرحتها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وتخطت المليون مشاهدة بعد 10 أيام من طرحها.

الأغنية من كلمات ضياء عشا الحان عمر خير، وهى أحد أغنيات ألبوم "ديانا" الجديد الذي يحمل أسم " ديانا حداد 2022"، ومن إنتاجها، وتتحدث في الكليب عن السهر والناس الحلوة