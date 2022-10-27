هاشتاج «مصر تشكر رئيسها» يتصدر مواقع التواصل.. «الشعب معاك يا سيسي»

تغريدات متعددة تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا «تويتر» تحت هاشتاج «مصر تشكر رئيسها»، عبّر خلالها آلاف المغردون عن حبهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعمه لإكمال مشوار البناء والتطوير، وإشادتهم بالمشروعات التي نفذتها الدولة في كل المجالات وغيرت حياة المواطنين للأفضل.

قالت داليا عماد، في تغريدة لها «حافظوا على بلدكم.. الحكومة مع شعبها حتى في عز الأزمات وإحنا كمصريين عقولنا أكبر من حد يملي علينا نعمل إيه.. الناس اللي بالسوشيال ميديا دي بتقبض من ناس بتنفذ أجندات كارهين مصر وحاقدين علينا عشان بلدنا بتقف على رجليها».

مدينة العلمين الجديدة أجمل المدن الساحلية

ومن جانبه، عبر حسن محمد، عن رأيه قائلا: «تخيل المكان اللي أنت شايفه في الصورة ده زمان كان حقل ألغام ومحدش كان بيقدر يقرب له أو يروح ناحيته، دلوقتي بقى من أجمل المدن الساحلية واسمها مدينة العلمين الجديدة».

70 مليار جنيه حزمة من القرارات للحماية الاجتماعية رغم الأزمة الاقتصادية

وقال صلاح الشيمي في تغريدة له: «70 مليار جنيه حزمة من القرارات للحماية الاجتماعية رغم الأزمة الاقتصادية العالمية هذا رد بسيط على من يقول إن مصر فلست.. لا والله مصر قوية وعفية ومصر جاية مش فقيرة لأ غنية.. الريس اللي بيحبنا وبنحبه رزق من رب العالمين».