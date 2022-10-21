مظاهرة تأييد للرئيس السيسي على «تويتر».. هاشتاجات ورسائل حب من المواطنين

مظاهرة تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدتها منصة «تويتر»، طوال اليوم، أبطالها المصريون البسطاء، بين أمهات وآباء ومزارعين وشباب من قرى الريف المصري، عبروا عن حبهم للرئيس بمقاطع فيديو بسيطة نشروها عبر حساباتهم، وتناقلتها الصفحات في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، ليتصدر أكثر من هاشتاج تريند «تويتر».

مسيرات من بسطاء القرى لدعم الرئيس

وعرضت قناة «إكسترا نيوز» رصدًا لمسيرات من سيدات وأهالي المحافظات، وهم يشيدون بالإنجازات التي تشهدها الدولة المصرية، وسط صيحات وزغاريد احتفالا بالدعم المستمر الذي يصل إليهم: «شكرا لحياة كريمة يا ريس.. خففت عننا كتير وبتساعدنا ودايمًا في ضهرنا».

وقالت سلوى البنا، إحدى السيدات وسط دموع الفرحة: «إحنا بنحبك يا ريس ودايمًا في ضهرك وبندعمك من كل قلوبنا، زي ما بتدعمنا».

«هندعم السيسي لـ2030» يتصدر تويتر

وتصدر هشتاج «هندعم السيسي لـ2030» تويتر، وعبر خلاله المغردون عن دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، وأشادوا بحجم الإنجازات التي تتم في الجمهورية الجديدة.

وقالت إيمان حسين في تغريدة لها: «قائد ورجل وشجاع وطموح ومحب وعاشق لبلده بكل معنى الكلمة، وهو عنوان للشرف والنزاهة والخير والبناء والعطاء والكرامة، إنه الزعيم عبدالفتاح السيسي».

وعلقت «حنان» في تغريدة: «سهل تلاقي رئيس لكن صعب تلاقي زعيم والسيسي زعيم ما يتكررش، وصعب أن تجتمع الشجاعة والوطنية والإخلاص والتحدي والإتقان والتفاني في العمل والفهم والرقي والإنسانية وجبر الخواطر وحب الوطن في رجل واحد.. ربنا يحفظه.. تحيا مصـر».

«رسالة شكر للرئيس».. الإنجازات دي مشوفنهاش قبل كده

وتصدر هاشتاج «رسالة شكر للرئيس»، منصة «تويتر»، وعبر خلاله المغردون عن دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، وعلقت إحدى المزارعات في فيديو على تويتر: «إنجازات الرئيس خلال السنوات اللي فاتت تقول إنه بيشتغل بجد من أجل المواطن البسيط، وإحنا مش عاوزين منه غير كده، وربنا يبارك لنا فيه، والإنجازات اللي قدمها لمصر مشوفنهاش قبل كده من مشروعات وطرق وكباري».

وقال خالد عياد: «مشروع حياة كريمة دخل القرى في كل مكان وبقى الغاز الطبيعي عندنا في البيوت لأول مرة وخطوط مياه الشرب والصرف والطرق والكباري، كل ده جديد علينا وأول مرة نشوفه، وبلدنا بتشهد انفتاح جديد على المشروعات والإنشاءات الجديدة».

دعوات الغلابة: «ربنا يعين الرئيس.. الحمل تقيل والشيلة مش سهلة»

وقالت سيدة أخرى: «ربنا يعينك علينا يا ريس، الحمل تقيل والشيلة مش سهلة بس إنت أد المسؤولية.. وواثقين إنك مش هتتخلى عننا ودايما بتدعمنا وتحافظ علينا، كفاية إنك بتوصلنا كل اللي محتاجين ليه، وإحنا في بيوتنا بدون بهدلة».

وقالت الحاجة أم سيد: «كلنا بنحب السيسي وهو السبب في خير البلد، ووفر لنا المياه والغاز، وكلنا بنحبه، وهنقف معاه طول العمر، وبندعي له بالخير كل يوم، وهو دايما حاسس بينا».