اليوم..141 مرشحا يتنافسون في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد

تنطلق اليوم انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، بمنافسة 141 مرشحاً.

وأعرب الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، عن ارتياحه لكافة الإجراءات التي تم إتخاذها ومنها الإشراف القضائي الكامل من قبل هيئةالنيابة الإدارية، مؤكدًا أن تلك الإجراءات تهدف إلى خروج انتخابات نزيهة وشفافة وبشكل ديمقراطي يعبر عن قيم الوفد .

تجهيز لجان الاقتراع

ومن جانبه قال الدكتور راغب مصطفى رئيس لجنة الانتخابات، إن اللجنة في حالة طوارئ وانعقاد دائم وحتى انتهاء الانتخابات وذلك من أجل الوقوف على أية مشكلات أو عقبات قد تواجه أعضاء الجمعية العمومية والعمل على حلها في أسرع وقت، مشيرًا إلي أن اللجنة تتابع بشكل يومي الإجراءات التي تخص العملية الانتخابية من تجهيز المقروء تجهيز لجان الاقتراع وتركيب كاميرات داخل لجان الاقتراع لنقل وقائع الانتخابات على شاشات عملاقة لأعضاء الجمعية العمومية والمرشحين منذ بدء التصويت حتى الفرز.

الدعم اللوجستي والأمني

وأضاف رئيس اللجنة أنه تم تجهيز كافة المستلزمات الخاصة بالعملية الانتخابية وتقديم الدعم اللوجستي والأمني للجنة المشرفة على عملية الاقتراع والتصويت في مقر الاقتراع وذلك لتيسير الإجراءات خلال عملية التصويت.

الكشوف النهائية للمرشحين

وقال رئيس اللجنة إنه تم تعليق الكشوف النهائية الخاصة بأعضاء الجمعية العمومية للإطلاع عليها ومعرفة رقم العضو في الكشوف الانتخابية كما هو متبع في كافةانتخابات الحزب.

شروط التصويت

وكشف رئيس اللجنة الداخلية المشرفة على انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد المقرر إجراؤها اليوم الجمعة، شروط تصويت الأعضاء، قائلا: «إن تعليمات اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بالنسبة للدخول، سيكون من خلال بطاقة التصويت المختومة بختم الحزب وبطاقة الرقم القومي».