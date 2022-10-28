«العليا للفيروسات» تحذر من تقلبات الجو: التزموا بالإجراءات الاحترازية

ناشد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المواطنين، بعدم التهاون مع تقلبات الطقس خلال الفترة الحالية، نظرا لانتشار الأنفلونزا الموسمية، مؤكدا أنه يجب على المواطنين ضرورة الحصول على لقاحها الموسمي، تجنبا للإصابة بأدوار البرد، وضرورة استشارة الطبيب المختص حال الشعور بأي أعراض.

نسبة انتشار الأنفلونزا الموسمية أكثر من كورونا

أضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات لـ«الوطن»، أن نسبة انتشار الأنفلونزا الموسمية، أكثر من كورونا، وذلك بعد ثبوت نتائج تحاليل عينات المرض، مؤكدا أنه يجب الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل.

تجنب الحصول على أي أدوية أو عقاقير دون استشارة الطبيب

وأكد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، أنه يجب على المواطنين تجنب الحصول على أي أدوية أو عقاقير دون استشارة الطبيب المختص، وكذلك الاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة لمناعة الجسم، والابتعاد عن الأماكن المشهود لها بالازدحام.