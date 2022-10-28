عقد قران طارق صبري وشيري عادل.. وتحديد موعد الزفاف قريبا

عقد الفنان طارق صبري قرانه على الفنانة شيري عادل، وذلك بعد قصة حب بدأت بينهما قبل عدة أشهر، حسبما أكد مصدر مقرب منهما لـ«الوطن».

وأكد المصدر أن العروسين لم يستقرا بعد على موعد الزفاف، ومن المقرر تحديده عقب عودة طارق صبري من الكويت، حيث يشارك هناك كعضو لجنة تحكيم في مهرجان الكويت المسرحي.

ظهور طارق صبري وشيري عادل في مسرحية زقاق المدق

وظهرت شيري عادل وطارق صبري سويا في أثناء حضورهما أحد عروض مسرحية «زقاق المدق»، من بطولة الفنانة دنيا عبدالعزيز، والتي تعرض على مسرح البالون بالعجوزة، كما سافرا سويا إلى دبي، وظهرا مع الفنانة بشرى والمطربة عبد الفتاح الجريني.

يذكر أنّ آخر تجارب شيري عادل السينمائية، فيلم «للإيجار» مع خالد الصاوي، ومحمد سلام، وعصام السقا، وياسر الطوبجي، وهو من تأليف وإخراج إسلام بلال.

أحداث فيلم «للإيجار» آخر أعمال شيري عادل

وتدور أحداث الفيلم، في إطار تشويق كوميدي عن الوحدة والعزلة، وذلك من خلال حياة قبطان على المعاش، يعيش بمدينة الإسكندرية يعرض إحدى غرف شقته للإيجار بحثا عن كسر الحالة النفسية التي يعانيها بسبب الوحدة، ويختار لها شخص تفرض عليه ظروفه أن يحل محل زميله الذي توفي منذ فترة قصيرة في ظرف يسيطر عليها الكثير من الغموض.